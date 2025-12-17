خالد أبو بكر: يجب وضع خطة عاجلة لتحسين مستوى دخل الأسر البسيطة وضبط الإنفاق الحكومي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ معدلات الفقر في مصر الحالية بين 29 و30%، وهو ما يعني أن نحو 30 مصريًا من كل 100 مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وفق تعريف البنك الدولي.

وأوضح أن خط الفقر يُقاس بما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، ويقدر اليوم بـ 3.65 دولار للفرد في اليوم بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه النسبة الكبيرة من الفقراء تعكس واقعًا صعبًا يعيشه المواطن البسيط، حيث تكاليف المعيشة اليومية تفوق قدراته المالية، بدءًا من الطعام والمواصلات مرورًا بالمدارس والعلاج، وحتى الفواتير المنزلية. واعتبر أن خطاب الحكومة الذي يركز على مؤشرات اقتصادية عامة، مثل معدلات النمو والتضخم، لا يعكس واقع الشارع.

وشدد أبو بكر على أن الحل يتطلب خطة واضحة لرفع مستوى دخل المواطنين البسطاء، وليس مجرد تصريحات إعلامية، مؤكدًا ضرورة ضبط أوجه الإنفاق الحكومي والعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية بشكل عاجل، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية.



