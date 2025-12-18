محافظ المنوفية: انتخابات اليوم الثاني بجولة الإعادة تسير بهدوء وبشكل جيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جميع اللجان والمقار الانتخابية، وذلك في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جرت منذ انطلاقها أمس الأربعاء بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية.

ولفت إلى أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.