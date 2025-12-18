قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
محافظات

محافظ المنوفية: انتخابات اليوم الثاني بجولة الإعادة تسير بهدوء وبشكل جيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جميع اللجان والمقار الانتخابية، وذلك في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جرت منذ انطلاقها أمس الأربعاء بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية.

ولفت إلى أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

