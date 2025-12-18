القبض على شخص يوجه الناخبين بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل أحد السرادقات بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المعصرة بحلوان بالقاهرة وبحوزته (جهاز لاب توب) وسط حشود من المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (جهاز اللاب توب) وبمواجهته أقر بقيامه بإستغلال السرادق المشار إليه فى تسهيل إرشاد الناخبين المترددين على اللجنة الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.