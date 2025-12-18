قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
محافظات

حملة مكبرة بالزرقا لضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

زينب الزغبي

 نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة، حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وضبط الأسعار.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الصحية بالزرقا، وإدارة التموين، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، وبالمتابعة مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين للمخالفين، فضلًا عن إعدام بعض الأصناف الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

دمياط محافظ دمياط تموين حملات

