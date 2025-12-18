حملة مكبرة بالزرقا لضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة، حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق ومحال بيع اللحوم ومستودعات الأغذية، وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وضبط الأسعار.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الصحية بالزرقا، وإدارة التموين، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، وبالمتابعة مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين للمخالفين، فضلًا عن إعدام بعض الأصناف الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية