خبير أمن سيبراني: 90% من شبكة الانترنت غير مرئي ولا يستخدمه غالبية البشر

قال المهندس رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، إن الإنترنت لم يعد مجرد وسيلة للتواصل كما كان في السابق، بل تحول إلى واقع افتراضي نعيش داخله جميعًا، حيث أصبح حاضرًا في كل تفاصيل الحياة اليومية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وأوضح رامي المليجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامية هند الضاوي، أن ما يقرب من 90% من شبكة الإنترنت غير مرئي ولا يستخدمه غالبية البشر، مشيرًا إلى أن ما يعرف بـ«الدارك ويب» لا يمثل سوى جزء ضئيل من هذا العالم الواسع، ويعتمد بالأساس على تقنيات إخفاء هوية المستخدمين.

وحذر خبير الأمن السيبراني من محاولات استقطاب الأطفال والشباب إلى غرف ومجتمعات «الدارك ويب» عبر بعض الألعاب الإلكترونية والتطبيقات، لافتًا إلى أن هذا العالم يمثل منفذًا للأنشطة غير القانونية ويتم استخدامه في كثير من الأحيان بشكل غير أخلاقي، وشدد على ضرورة فرض رقابة قوية من جانب الأسرة على الأطفال، خاصة أثناء استخدامهم للهواتف المحمولة والإنترنت، لما يحمله العالم الرقمي من مخاطر خفية لا يدركها الكثيرون.

وأضاف رامي المليجي أن تطبيق «تليجرام» بات يُستخدم على نطاق واسع في الوقت الحالي، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضًا على مستوى الحكومات، مؤكدًا أن تطور أدوات الاتصال الرقمية يفرض تحديات متزايدة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاملًا مسؤولًا مع الفضاء الإلكتروني.