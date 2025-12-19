قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار أسوان| حوار مفتوح بمنتدى الشباب العربي الأفريقي.. وضع حجر أساس فرع نقابة المهندسين.. ومنح دراسية بجامعة العبور

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 18/12/2025 أحداثا متنوعة .

فقد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين ، والمبنى الإدارى الملحق به بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوى النقيب العام لمهندسى مصر ، والدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتتفيذية وأعضاء النقابة العامة والفرعية .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمشاركة فى هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة ، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة ، والتى تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة للتوسع العمرانى المتوازن ، وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين .

وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء مفتوحا مع الشباب العربى والمصرى المشارك بالجلسة الختامية للمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.

 يأتى اللقاء ضمن الفوج الثانى لبرنامج " قطار الشباب - أعرف بلدك " وتنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للشباب والبيئة.

 ويقام المنتدى بالمدينة الشبابية بأسوان تحت عنوان " دورة الخبير البيئى الدكتور مجدى علام مؤسس الإتحاد ".

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بالشباب العربى والمصرى لزيارتهم لعروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك فى إطار فعاليات منتدى الشباب العربى ليجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء وعى الشباب وتعزيز الإنتماء الوطنى والتكامل العربى.

حوار مفتوح لمحافظ أسوان مع الشباب المشاركين بالمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.. شاهد

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص شكره وتقديره لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر على المبادرة الكريمة بإهداء أبناء محافظة أسوان عدد 10 منح دراسية للإلتحاق بكليات الجامعة المختلفة، فى إطار دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب وبناء الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

محافظ أسوان يشيد بمبادرة جامعة العبور لإهداء 10 منح دراسية لأبناء المحافظة
 

