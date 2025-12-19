أخبار أسوان| حوار مفتوح بمنتدى الشباب العربي الأفريقي.. وضع حجر أساس فرع نقابة المهندسين.. ومنح دراسية بجامعة العبور

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 18/12/2025 أحداثا متنوعة .

فقد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين ، والمبنى الإدارى الملحق به بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوى النقيب العام لمهندسى مصر ، والدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتتفيذية وأعضاء النقابة العامة والفرعية .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمشاركة فى هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة ، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة ، والتى تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة للتوسع العمرانى المتوازن ، وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء مفتوحا مع الشباب العربى والمصرى المشارك بالجلسة الختامية للمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.

يأتى اللقاء ضمن الفوج الثانى لبرنامج " قطار الشباب - أعرف بلدك " وتنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للشباب والبيئة.

ويقام المنتدى بالمدينة الشبابية بأسوان تحت عنوان " دورة الخبير البيئى الدكتور مجدى علام مؤسس الإتحاد ".

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بالشباب العربى والمصرى لزيارتهم لعروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك فى إطار فعاليات منتدى الشباب العربى ليجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء وعى الشباب وتعزيز الإنتماء الوطنى والتكامل العربى.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص شكره وتقديره لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر على المبادرة الكريمة بإهداء أبناء محافظة أسوان عدد 10 منح دراسية للإلتحاق بكليات الجامعة المختلفة، فى إطار دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب وبناء الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

