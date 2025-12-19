خصم 50%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على التذاكر لـ 6 دول أوروبية

أعلنت مصر للطيران، عن طرح عروض ترويجية على عدد من وجهاتها الدولية إلى أوروبا، وذلك بالتزامن مع إجازة الكريسماس ونهاية العام.

تخفيضات على تذاكر الطيران

طرحت مصر للطيران، تخفيضات كبيرة على تذاكر السفر إلى بعض الدول الأوروبية تصل إلى نسبة 50% على غالبية هذه الوجهات.

ذكرت مصر للطيران، أن الوجهات التي سيكون لديها تخفيضات على التذاكر تصل إلى 50% هي، من القاهرة إلى ( دبلن، أمستردام، لارنكا، موسكو، مدريد أو برشلونة )، وذلك ضمن باقة عروض #Europe_Deal.

أوضحت مصر للطيران، أن هذا العرض متاح متاح للحجز والسفر حتى 31 ديسمبر 2025.

تعمل مصر للطيران، خلال الفترة الحالية على زيادة وجهاتها الدولية داخل أوروبا بالتزامن مع أعمال تحديثات أسطولها الجوي وزيادة دعمه بصفقات الطائرات الجديدة المرتقبة وصولها وانضماهما إلى الخدمة خلال الشهور القادمة.



