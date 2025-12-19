قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
بتصحى وشك منفوخ.. اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح

اسماء محمد

توجد أسباب عديدة لوذمة الوجه فمن الممكن أن يكون انتفاخ الوجه صباحًا علامة على احتباس السوائل الطبيعي خلال الليل.

وقد يزداد تورم الوجه وضوحًا في حال النوم لفترات طويلة جدًا أو قليلة جدًا كما يُعدّ من الآثار الجانبية المتوقعة بعد العمليات الجراحية أو الإصابات التي تصيب الوجه أو الفك أو الرقبة.

أسباب وذمة الوجه 

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل الأسباب الشائعة لوذمة الوجه المعروفة بتورم الوجه ما يلي:

ردود الفعل التحسسية ، بما في ذلك حمى القش ، ولسعات النحل ، أو الحساسية الغذائية .

التفاعلات الدوائية ، بما في ذلك الحساسية تجاه الأدوية والآثار الجانبية ( على سبيل المثال، قد يسبب البريدنيزون تورمًا في الوجه لدى بعض الأشخاص).

إصابات الوجه مثل كسر الأنف أو كسر الفك .

التهابات قد تصيب الوجه، مثل التهاب النسيج الخلوي ، والتهاب الملتحمة ، والتهاب الجيوب الأنفية .


الوذمة الوعائية ، وهي تورم غير مؤلم تحت الجلد يمكن أن يؤثر على العينين والشفتين واللسان .

متلازمة كوشينج، التي تتطور عندما ينتج جسمك الكثير من الكورتيزول .

فرط نشاط الغدة الدرقية ، عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمون.

الذئبة ، مرض مناعي ذاتي يسبب التهاب الجلد والمفاصل وبعض الأعضاء.

تسمم الحمل ، ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

قد تتسبب الحالات التالية في تورم أحد جانبي الوجه:

الكيس ، وهو كتلة مملوءة بالسوائل تحت الجلد.

الورم الشحمي ، وهو ورم دهني غير سرطاني.

حالات الغدد اللعابية مثل حصى الغدد اللعابية ، وتورم الغدد اللعابية ، وتورم الغدة النكفية .
تورم الغدد الليمفاوية في رقبتك .

خراج الأسنان ، وهو عبارة عن جيب من القيح ينتج عن عدوى بكتيرية وقد يؤدي ذلك إلى تورم في الوجه نتيجة انتشار العدوى.

في حالات نادرة، يُعدّ تورم الوجه علامة على التأق (رد فعل تحسسي حادّ يُهدد الحياة)

إذا ظهرت عليك أعراض التأق، مثل ضيق التنفس أو صعوبة البلع، فاطلب الرعاية الطبية الطارئة.

