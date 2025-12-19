قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر العام للجمعية الفرنكفونية

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر العام والجمعية العمومية للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان (AFCNDH)، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان".

وقد مثّل المجلس في هذا المؤتمر سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاسمين وهدان، الباحثة بملفي الشبكات الإقليمية والفرنكفونية بالإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الدولية.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن ثماني عشرة مؤسسة وطنية فرنكفونية لحقوق الإنسان، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز حوكمة أنشطة الجمعية من خلال تحديد مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026.

وقد ركزت المناقشات على مراجعة الهيكل المؤسسي، وإعادة هيكلة الأجهزة الداخلية للجمعية، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل ورفع مستوى مساهمات الأعضاء.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الأستاذ سعيد عبد الحافظ بميشيل فورست، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة والأمين العام للجمعية، حيث ناقشا اوجه التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الية الحوار بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد دعت الجمعية إلى بناء قدرات الكوادر المؤهلة ومتعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة، مؤكدةً على الحاجة الماسة إلى التعاون وتعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي ختام أعمال المؤتمر، شارك وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في انتخابات رئاسة الجمعية، التي أسفرت عن انتخاب ممثل رواندا رئيسًا للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان AFCNDH مدينة الرباط بالمملكة المغربية الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الشبكات الإقليمية والفرنكفونية الجمعية الفرنكفونية جاسمين وهدان سعيد عبد الحافظ الذكاء الاصطناعي

