مدبولي: مصر تزيد 2 مليون نسمة كل عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان، أننا نسعى لمضاعفة مساحة الرقعة المعمورة وخلق فرص عمل للشباب المصري، موضحا أن مصر تزيد بمقدار 2 مليون نسمة كل عام، وأن المدن والعاصمة الجديدة نجحت في توفير ملايين فرص العمل.



وأضاف مدبولي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان أصبح ضرورة،و نرى فرصا لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وأن الشركات المصرية العامة والخاصة تمتلك خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات .



وأشار مدبولي، إلى أن مصر تمتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ونؤمن بأن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للنمو.



ولفت إلى أن التجربة التي تمت في مصر، كان وفق برنامج قامت الحكومة على وضعها، وبعد ذلك تم التفاوض على تنفيذها، فالبرنامج الذي تم في مصر هو من الحكومة.

وأشار إلى أن أي دولة تتعاملمع صندوق النقد عليها أن تضع البرنامج ثم بعدذلك تذهب لـ الصندوق من أجل التفاوض، وأن

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.



