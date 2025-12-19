قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط منشأة غير مرخصة لغش وتقليد الأسمدة بالصف

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة في تنفيذ حملة تموينية مكبرة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المغشوشة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، حيث تم ضبط عدد 205 شيكارة زنة 50 كجم معبأة بالسماد الزراعي «سوبر فوسفات محبب» وتحمل علامة تجارية معروفة كمنتج نهائي معد للبيع والتوزيع، إلى جانب ضبط عدد 310 شيكارة زنة 50 كجم معبأة بالسماد الزراعي «سوبر فوسفات ناعم» كمنتج نهائي معد للبيع والتوزيع، بالإضافة إلى كمية تُقدَّر بنحو 50 طنًا من السماد الزراعي المنتج النهائي المعد للتعبئة والتوزيع، فضلًا عن ضبط نحو 15 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر والتركيب.
كما جرى خلال الحملة التحفظ على عدد كبير من مستلزمات وأدوات الإنتاج المستخدمة في ممارسة النشاط المخالف، شملت عدد 400 شيكارة فارغة تحمل علامات تجارية مختلفة، وعدد 2 ميزان حساس، وعدد 2 ماكينة خياطة وحياكة، إلى جانب خط إنتاج كامل يضم عدد 8 خلاطات متصلة بمواسير ومواتير كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية المكثفة والدورية، والتصدي بكل حزم لممارسات الغش التجاري لما لها من آثار سلبية جسيمة على الصحة العامة للمواطنين فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بمنظومة السوق.
ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة أن الحملة نُفذت برئاسة مصطفى أحمد، وكيل المديرية، وعضوية سلطان النجار، مدير الرقابة المركزية بالمديرية، وأحمد الشافعي، مدير إدارة تموين الصف، ورمضان فتحي، مدير إدارة الحوكمة، وأحمد الشاذلي، مفتش بإدارة الحوكمة، إلى جانب المفتشين المرافقين، وبالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة الصف.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة اسمدة مقلدة

