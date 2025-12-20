قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقلب سعر بتكوين يرتفع قبل انتهاء أجل خيارات بقيمة 23 مليار دولار

وكالات


تُظهر سوق الخيارات أن "بتكوين" تتجه إلى الأسابيع الأخيرة من 2025 تحت ضغوط مكثفة، إذ من المقرر أن ينتهي أجل عقود بنحو 23 مليار دولار يوم الجمعة المقبل، ما يهدد بتضخيم التقلبات المرتفعة أصلاً.

ويمثل هذا الحجم أكثر من نصف إجمالي العقود المفتوحة على منصة "ديريبت" (Deribit)، أكبر سوق لخيارات "بتكوين" في العالم. ويعكس هذا التراكم الوشيك تسعير المتداولين لمخاطر هبوطية مستمرة في سوق باتت أكثر خطورة.

يأتي ذلك بعدما شهدت "بتكوين" تقلبات سعرية في القيمة السوقية تجاوزت 130 مليار دولار خلال ساعة واحدة أثناء التداول في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ما أدى إلى موجة تصفية لمراكز الشراء والبيع على حد سواء. في المقابل، تذبذب إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حول مستوى 3 تريليونات دولار.

قال نك فورستر، مؤسس منصة "ديرايف" (Derive) لتداول الأصول الرقمية، إن "الأسواق تواصل التراجع مع اقتراب العام الجديد، فيما بلغت الأسعار مستويات حساسة تسمح بتحركات حادة صعوداً أو هبوطاً".

عقود الخيارات تعكس تشاؤم السوق

ارتفعت "بتكوين" بما يصل إلى 4% لتبلغ 89430 دولاراً يوم الخميس، قبل أن تمحو تلك المكاسب لاحقاً. ولا تزال أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية منخفضة بنحو 30% منذ بلوغها ذروة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. وجرى تداولها عند 85465 دولاراً عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الجمعة.

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

