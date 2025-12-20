تقلب سعر بتكوين يرتفع قبل انتهاء أجل خيارات بقيمة 23 مليار دولار



تُظهر سوق الخيارات أن "بتكوين" تتجه إلى الأسابيع الأخيرة من 2025 تحت ضغوط مكثفة، إذ من المقرر أن ينتهي أجل عقود بنحو 23 مليار دولار يوم الجمعة المقبل، ما يهدد بتضخيم التقلبات المرتفعة أصلاً.

ويمثل هذا الحجم أكثر من نصف إجمالي العقود المفتوحة على منصة "ديريبت" (Deribit)، أكبر سوق لخيارات "بتكوين" في العالم. ويعكس هذا التراكم الوشيك تسعير المتداولين لمخاطر هبوطية مستمرة في سوق باتت أكثر خطورة.

يأتي ذلك بعدما شهدت "بتكوين" تقلبات سعرية في القيمة السوقية تجاوزت 130 مليار دولار خلال ساعة واحدة أثناء التداول في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ما أدى إلى موجة تصفية لمراكز الشراء والبيع على حد سواء. في المقابل، تذبذب إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حول مستوى 3 تريليونات دولار.

قال نك فورستر، مؤسس منصة "ديرايف" (Derive) لتداول الأصول الرقمية، إن "الأسواق تواصل التراجع مع اقتراب العام الجديد، فيما بلغت الأسعار مستويات حساسة تسمح بتحركات حادة صعوداً أو هبوطاً".

عقود الخيارات تعكس تشاؤم السوق

ارتفعت "بتكوين" بما يصل إلى 4% لتبلغ 89430 دولاراً يوم الخميس، قبل أن تمحو تلك المكاسب لاحقاً. ولا تزال أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية منخفضة بنحو 30% منذ بلوغها ذروة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. وجرى تداولها عند 85465 دولاراً عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الجمعة.