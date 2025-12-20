سقوط لصوص سرقة أغطية البالوعات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان مستقلان دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة غطاء بلاعة صرف صحى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بالقاهرة) ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها ( 2 غطاء بلاعة – كمية من القطع الحديدية الخاصة بالصرف الصحى) لدى عميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) "أمكن ضبطه".

تم التحفط على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.