دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري
لغز إكاديمية وراء تطور وهيمنة الكرة المغربية
غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة
من قلب منجم السكري.. أحمد موسى يحاور وزير البترول | بث مباشر
فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران
القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

يفوق التوقعات.. زيت خارق للشعر يعيد نموه بعد الكيماوي ويعالج القشرة .. اكتشفه

اسماء محمد

 يُستخدم زيت جوز الهند موضعياً لترطيب فروة الرأس، ومنع القشرة، وتعزيز نمو الشعر وقد أظهرت الأبحاث أنه يمتلك القدرة على تقديم فوائد مضادة للفطريات وغيرها للأشخاص الذين يعانون من القشرة . 

ووفقا لما ذكره موقع verywellhealth نكشف لكم أهم فوائد زيت جوز الهند.

يحمي ويرطب الشعر

تشير بعض الأبحاث إلى أن حمض اللوريك، وهو نوع من الدهون المشبعة الموجودة بكثرة في زيت جوز الهند، قد يفيد الشعر بحمايته من فقدان البروتين. 

يتكون الشعر من البروتين، وخاصة الكيراتين ويمكن أن تُلحق الصبغات والمبيضات والشامبوهات ومنتجات تصفيف الشعر الضرر بهذا البروتين، مما يجعل الشعر باهتًا وهشًا.

كما أن التركيبة الفريدة لحمض اللوريك تسمح بامتصاصه في ساق الشعرة، مما يمنع فقدان الرطوبة ويقوي الشعر.

يقلل من تلف الشعر

في دراسة أجريت عام 2022، اختبر الباحثون تأثير زيوت الشعر المستخلصة من جوز الهند على الشعر البشري المتضرر من الغسل الروتيني وخلص الباحثون إلى أن هذه الزيوت لها تأثير في الحد من هذا الضرر. 

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2024 لتقييم زيت جوز الهند، إلى جانب زيوت نباتية أخرى، أن زيت جوز الهند يتكون من دهون ثلاثية قادرة على اختراق قشرة الشعر والتفاعل معها ومن خلال اختراق الشعر، يمكن لزيت جوز الهند أن يقلل من كمية الماء التي يمتصها، مما يساعد على الحد من تلف الشعر اليومي.

نمو الشعر بعد العلاج الكيميائي

توجد أبحاث تدعم الاستخدام التقليدي لزيت جوز الهند لتحفيز نمو الشعر  ولحسن الحظ، في كثير من الحالات، يبدأ الشعر بالنمو من تلقاء نفسه بعد انتهاء العلاج الكيميائي وقد يستغرق هذا عدة أسابيع، مع العلم أن المدة تختلف من شخص لآخر.

تنبيه الأبحاث التى أجريت على هذه الفائدة محدودة وتحتاج لمزيد من الدراسة.

يعالج جفاف فروة الرأس والقشرة 

هناك أدلة على أنه يمكنك استخدام زيت جوز الهند للمساعدة في علاج جفاف فروة الرأس والحكة المصاحبة لها والقشرة .

أظهرت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 أن الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند على فروة الرأس له فوائد مضادة للفطريات وخلص الباحثون إلى أن زيت جوز الهند يكافح عدوى الخميرة في فروة الرأس ، ويعزز نمو البكتيريا المفيدة، ويقلل من تقشر فروة الرأس . 

تشير أبحاث أخرى إلى أن زيت جوز الهند قد يساعد في إصلاح الطبقة العليا من الجلد وهذا يجعله علاجًا جيدًا لكل من قشرة الرأس وجفاف الجلد . 

تشير إحدى الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، كما لوحظ لدى المشاركين في الدراسة زيادة في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين البنيوي الرئيسي في الجلد والأنسجة الأخرى.

زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند للشعر علاج القشرة الكيماوي

