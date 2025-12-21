إفطار اليوم .. طريقة عمل الطعمية السوري خطوة بخطوة في المنزل

الطعمية السوري واحدة من أشهى الاكلات التي تقدم على مائدة الإفطار، حيث يبحث الكثير منّا اليوم على وجبة فطور متكاملة العناصر الغذائية بعيدًا عن الروتين اليومي، وتكون مليئة بالفوائد الصحية.

ونستعرض طريقة عمل الطعمية السوري بخطوات سهلة وسريعة في المنزل وفقا للشيف فاطمة ابو حاتي.

مكونات الطعمية السوري

2 كوب حمص ناشف (منقوع 10–12 ساعة)

1 بصلة متوسطة

3 فصوص ثوم

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة خضراء

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملح حسب الرغبة

سمسم (اختياري)

زيت للقلي

طريقة عمل الطعمية السوري (بالحمص):

تصفي الحمص جيدا من ماء النقع (من غير سلق).

في الكبة، ضيفي الحمص + البصل + الثوم واطحنيهم كويس.

ضيفي البقدونس والكزبرة واطحني لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتماسك.

ضيفي التوابل والملح واخلطي.

قبل القلي مباشرة، ضيفي بيكربونات الصوديوم وقلّبي.

شكّلي الطعمية أقراص صغيرة، ولو حابة غمّسيها في سمسم.

اقليها في زيت سخن متوسط حتى تصل إلى لون دهبي وتقرمش.