تكنولوجيا وسيارات

الوحش الصيني.. ماذا تقدم بي واي دي ليوبارد 8 2025؟

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها في قطاع السيارات عالميًا، مع توسيع نطاق طرازاتها التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأداء المتقدم، بعد أن كشفت النقاب عن سيارتها الجديدة ليوبارد 8 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامSUV .

أداء ومحرك بي واي دي ليوبارد 8

تعتمد بي واي دي ليوبارد 8 على نظام دفع هجين متطور، يتكون من محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين مثبتين على المحورين الأمامي والخلفي، مع تقنية الدفع الرباعي.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 737 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 760 نيوتن متر، ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع قدرة على قطع مسافة كهربائية تقارب 100 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

أبعاد وتصميم بي واي دي ليوبارد 8 

تأتي ليوبارد 8 بأبعاد خارجية تعزز حضورها ضمن العائلة الرياضية، حيث يبلغ طولها 5,195 مم، وعرضها 1,994 مم، وارتفاعها 1,905 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,920 مم، كما توفر السيارة خلوصًا أرضيًا يصل إلى 220 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 3,305 و3,390 كجم.

يعكس التصميم الخارجي لسيارة بي واي دي ليوبارد 8 طابعًا رياضيًا واضحًا، حيث زُودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع شبكة أمامية كبيرة مطلية بالكروم، كما تعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية الطي والتدفئة مع مؤشرات انعطاف.

تجهيزات السيارة بي واي دي ليوبارد 8 

تولي ليوبارد 8 اهتمامًا كبيرًا بعوامل الأمان، حيث تتوفر بمجموعة شاملة من أنظمة السلامة، تشمل التجهيزات نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء مع تنبيه عند تغيير المسار، إضافة إلى مثبت سرعة ذكي متكيف مع حركة المرور. 

كما تضم السيارة كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام المحافظة على المسار مع المساعدة في التوجيه، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وتنبيه عند فتح الأبواب بوجود مركبات قادمة من الخلف، فضلًا عن 8 وسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتقدم المقصورة الداخلية مستوى عاليًا من الفخامة والتقنيات الحديثة، حيث تتوسطها شاشة ترفيهية كبيرة قياس 17.3 بوصة، إلى جانب شاشة أمام الراكب بقياس 12.3 بوصة، وعدادات رقمية كاملة بالحجم نفسه، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 18 سماعة.

كما تتوفر مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة وتدفئة وتبريد وتدليك، ومقود جلدي متعدد الوظائف مزود بخاصية التدفئة والذاكرة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات للصفين الثاني والثالث، ونظام تنقية هواء عالي الكفاءة، إضافة إلى شاحن لاسلكي، وعرض معلومات على الزجاج الأمامي، وإضاءة داخلية محيطية، ومنافذ USB موزعة على جميع الصفوف.

