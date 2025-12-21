أخبار الوادي الجديد: التموين يتابع التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية.. واستقرار أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

تموين الوادي الجديد يتابع التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية واستقرار أسعار السلع الغذائية

نفذت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مُفاجئة وشاملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وذلك تحت توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة شملت المرور على عدد من العيادات الخاصة والمعامل الطبية داخل مدينة الخارجة.

وقالت «سلوى»، إن الحملة هدفت إلى التفتيش على عدة محاور رئيسية، هي:

ـ التحقق من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والمواصفات الصحية والفنية المعتمدة.

ـ مراجعة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والفنيين العاملين بهذه المنشآت.

ـ فحص شروط الصحة والسلامة العامة داخل المنشآت، بما في ذلك معايير النظافة والتعقيم.

ـ التأكد من وجود المستندات والتوثيق القانوني اللازم لممارسة النشاط.

قاد الحملة المهندس ياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك بالخارجة، وبالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حيث شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد الرازق، والدكتورة إيناس مختار.

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الانتظام والهدوء في حركة البيع والشراء، وذلك مع توافر كميات كبيرة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية التي يتم طرحها يوميًا داخل المراكز والقرى. ويأتي هذا التحسن الملحوظ في ظل جهود المحافظة لتعزيز الإنتاج المحلي وتكثيف الرقابة على الأسواق، مما ساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

وخلال جولة متابعة ميدانية، أكد عدد من التجار والأهالي أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في السلع، مع استمرار الجهود الرقابية التي تمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتعمل على ضبط حركة البيع وتوفير منتجات بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على بعض الأصناف.



أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد

طماطم 8 جنيهات– بطاطس 10 جنيهات – فلفل رومي 20 جنيها – فلفل شطة 15 جنيها – باذنجان 10 جنيها – باذنجان أبيض 15 جنيها – بسلة 30 جنيها – جزر 20 جنيها – بصل أحمر وأبيض 15 جنيها – خيار 15 جنيها.

أسعار الفاكهة جاءت كالتالي:

بطاطا 20 جنيها – جوافة 25 جنيها – موز 25 جنيها – كاكا 40 جنيها – عنب 25 جنيها – رمان 35 جنيها – كنتالوب 25 جنيها – مانجو 50 جنيها – برتقال 25 جنيها – يوسفي 25 جنيها – تفاح 70 جنيها.

ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار نجاح السياسات الزراعية التي تبنتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في منظومة الري الحديث، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الرئيسية التي تدعم السوق، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للفلاحين، مما أدى إلى تعزيز المعروض وتحقيق توازن واضح بين الأسعار والدخل.

كما أسهمت المبادرات المجتمعية التي تطلقها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في توفير خضر وفاكهة بأسعار مخفضة، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تخدم القرى والمراكز البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى مختلف المناطق.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وبيئتها الواحاتية المتميزة، لتظل واحدة من أبرز المحافظات المنتجة للخضر والفاكهة في مصر، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.