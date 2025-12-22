قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
أخبار البلد

حكاية حروف على البردي ورشة فنية بـ متحف شرم الشيخ

حكاية حروف على البردي ورشة فنية بـ متحف شرم الشيخ
حكاية حروف على البردي ورشة فنية بـ متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة فنية تعليمية للأطفال بعنوان
“حكاية حروف على البردي”، وذلك في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بجمال اللغة العربية، والتعريف بها كلغة غنية بالتراث والمعرفة.

متحف شرم الشيخ


أفادت إدارة المتحف، أن الورشة تضمنت تعريف الأطفال بأحد الخطوط العربية، ثم تدريبهم على قراءة جمل قصيرة باستخدام هذا الخط وتلوينها علي البردي، بما ساهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية.
استهدفت الورشة الأطفال من الفئة العمرية ٦ إلى ١٤ عامًا، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا وإقبالًا ملحوظًا من المشاركين، الذين عبّروا عن سعادتهم بالتجربة الفنية والتعليمية المقدمة.


وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المتحف في دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز اللغة العربية لدى النشء، وربطهم بالتراث المصري الأصيل بأسلوب مبسط وممتع.
ويُعد متحف شرم الشيخ، الذي افتُتح رسميًا عام 2020، أحد أبرز الصروح الثقافية بجنوب سيناء، إذ يضم آلاف القطع الأثرية التي تحكي فصولًا متنوعة من تاريخ مصر القديم والحديث، ويتميز بعرضه المتحفي العصري وبرامجه التعليمية والمجتمعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز مكانته كوجهة ثقافية وسياحية متكاملة في مدينة السلام.

متحف شرم الشيخ متحف شرم شرم الشيخ حكاية حروف على البردي البردي

