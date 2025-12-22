حكاية حروف على البردي ورشة فنية بـ متحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة فنية تعليمية للأطفال بعنوان

“حكاية حروف على البردي”، وذلك في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بجمال اللغة العربية، والتعريف بها كلغة غنية بالتراث والمعرفة.

متحف شرم الشيخ



أفادت إدارة المتحف، أن الورشة تضمنت تعريف الأطفال بأحد الخطوط العربية، ثم تدريبهم على قراءة جمل قصيرة باستخدام هذا الخط وتلوينها علي البردي، بما ساهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية.

استهدفت الورشة الأطفال من الفئة العمرية ٦ إلى ١٤ عامًا، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا وإقبالًا ملحوظًا من المشاركين، الذين عبّروا عن سعادتهم بالتجربة الفنية والتعليمية المقدمة.



وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المتحف في دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز اللغة العربية لدى النشء، وربطهم بالتراث المصري الأصيل بأسلوب مبسط وممتع.

ويُعد متحف شرم الشيخ، الذي افتُتح رسميًا عام 2020، أحد أبرز الصروح الثقافية بجنوب سيناء، إذ يضم آلاف القطع الأثرية التي تحكي فصولًا متنوعة من تاريخ مصر القديم والحديث، ويتميز بعرضه المتحفي العصري وبرامجه التعليمية والمجتمعية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز مكانته كوجهة ثقافية وسياحية متكاملة في مدينة السلام.