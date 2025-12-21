قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
وزير خارجية أنجولا: منتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعزز التعاون والتنمية بالقارة

رنا عبد الرحمن

قال تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، إن مناقشات  منتدى الشراكة الروسية الأفريقية تناولت قضايا السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، إلى جانب ملفات التعاون المرتبطة بالأجندة التحويلية للقارة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن قطاعات الطاقة والزراعة.

وأكد وزير خارجية أنجولا،  خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الدروس التي يمكن تبادلها بين الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن الجلسة الأولى أتاحت فرصة للاطلاع على إمكانات مصر باعتبارها دولة إفريقية يعتز بها القارة، وهو ما يعكس إمكانية تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي، بالتوازي مع الشراكات التي تُبنى مع دول من خارج القارة.

وشدد أنطونيو على أن إفريقيا بحاجة ماسة إلى التنمية خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن التنمية عملية مستمرة بدأت بالفعل، رغم وجود بعض أوجه القصور مثل النزاعات في بعض المناطق، موضحا أن القارة الإفريقية لا ينبغي النظر إليها فقط من زاوية الصراعات، إذ تحمل في طياتها الكثير من الأخبار الإيجابية والنماذج الناجحة، مؤكدًا أن بعض الدول الإفريقية، ومن بينها مصر، تمثل مثالًا واضحًا على ذلك.

https://www.youtube.com/shorts/uwhKbQqQbTI

وزير الخارجية انجولا روسيا القاهرة الإخبارية آيه لطفي

