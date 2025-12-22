الألمانية للتعاون : GovInnover تتيح محتواها لكافة موظفي الحكومة

ذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن منصة "GovInnover" تعد منصة تعلم رقمية تهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعم التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية.



وأوضحت الوكالة، أن هذه المنصة تتيح الوصول إلى محتواها لكافة موظفي الحكومة بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الجغرافية، كما تشمل خصائصها التدريب المستمر، وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة، وبناء مجتمع تفاعلي لتبادل المعرفة والخبرات.



ويشكل إطلاق المنصة أول نظام وطني لإدارة التعلّم الحكومي لموظفي القطاع العام في مصر وهي تعد محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد حيث تقود هذه المبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أنه تم تطوير هذه المنصة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المُنفذ نيابةً عن الحكومة الألمانية.

