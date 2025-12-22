قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
إجتماع في الزمالك لحل أزمة القيد..تفاصيل
بعد موافقة الشيوخ.. 4 أهداف لـ تعديلات قانون الكهرباء
3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها
اليوم.. الفصل في إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الألمانية للتعاون : GovInnover تتيح محتواها لكافة موظفي الحكومة

الألمانية للتعاون الدولي
الألمانية للتعاون الدولي
أ ش أ

ذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن منصة "GovInnover" تعد منصة تعلم رقمية تهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعم التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية. 


وأوضحت الوكالة، أن هذه المنصة تتيح الوصول إلى محتواها لكافة موظفي الحكومة بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الجغرافية، كما تشمل خصائصها التدريب المستمر، وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة، وبناء مجتمع تفاعلي لتبادل المعرفة والخبرات. 


ويشكل إطلاق المنصة أول نظام وطني لإدارة التعلّم الحكومي لموظفي القطاع العام في مصر وهي تعد محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد حيث تقود هذه المبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. 
يذكر أنه تم تطوير هذه المنصة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المُنفذ نيابةً عن الحكومة الألمانية.
 

الوكالة الألمانية العاملين تعزيز مهارات

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

الفنان إدوارد

نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر واشنطن من تحركات إيرانية صاروخية

أرشيفية

إعلام عبري: تقاطع مصالح بين نتنياهو وحماس يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة

أرشيفية

دولة قوية.. رئيس فنزويلا يدين الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

