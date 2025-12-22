قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علامة تتفوق على تسلا ريفيان كأفضل سيارة في 2025

لوسيد
لوسيد
عزة عاطف

في تحول لافت لموازين القوى داخل سوق التنقل المستدام، توجت شركة “لوسيد موتورز” بلقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة لعام 2025 وفقًا لتصنيف "U.S. News & World Report". 

هذا الإنجاز الاستثنائي لم يكن مجرد فوز عابر، بل مثّل اكتساحًا حقيقيًا لعمالقة الصناعة مثل "تسلا" و"ريفيان" وبورش" ، وهو ما يعد انتصارًا هندسيًا وفنيًا لشركة ناشئة لم تبدأ إنتاج السيارات إلا في عام 2021، ولا تمتلك في جعبتها سوى طرازين اثنين فقط حتى الآن.

هندسة التفوق والجمع بين الكفاءة والرفاهية

اعتمد التقييم الذي وضع لوسيد في الصدارة على معايير صارمة تشمل الأداء الميكانيكي، جودة المقصورة الداخلية، والابتكار التقني. 

ونال طراز “لوسيد جرافيتي” تقييمًا كاملاً (10/10)، بينما حققت السيدان "لوسيد إير" (Air) درجة مرتفعة بلغت (9.3/10). 

وأثنى الخبراء على قدرة لوسيد في تحقيق "التميز الشامل"؛ حيث تقدم سياراتها تسارعًا مذهلاً ومدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر في بعض النسخ، مع الحفاظ على مستويات من الرقي والفخامة تتفوق بها على المنافسين التقليديين من ذوي التاريخ الطويل.

فلسفة "الكيف قبل الكم" في مواجهة الكبار

ما يثير الإعجاب في صعود لوسيد هو اعتمادها على جودة المنتج بدلاً من غزارة الإنتاج؛ فبينما تمتلك تسلا وبي إم دبليو خطوط إنتاج متنوعة، ركزت لوسيد جهودها على إتقان طرازي "إير" و"جرافيتي" لتضع معيارًا جديدًا للفخامة الكهربائية. 

وتفوقت لوسيد بفضل تقنيات الشحن الأسرع في فئتها ومنصاتها الكهربائية المبتكرة التي توفر مساحات داخلية واسعة لا تضاهى، مما جعلها تحتل المركز الأول بجدارة وتزيح أسماءً راسخةً كانت تسيطر على هذا اللقب لسنوات طويلة، مؤكدة أن الابتكار الحقيقي يمكنه اختصار عقود من الزمن.

لم يتوقف نجاح لوسيد عند تصنيف واحد، بل امتد ليشمل جوائز مرموقة أخرى مع نهاية عام 2025، حيث اختارت مجلة "Car and Driver" كلًا من "جرافيتي" و"إير" ضمن قائمتها لأفضل 10 سيارات لعام 2026. 

كما حصدت "جرافيتي" لقب سيارة العام من مجلة "Esquire" وجائزة أفضل سيارة عائلية فاخرة من "Good Housekeeping". 

هذه التتويجات المتلاحقة تعزز من صورة العلامة التجارية كرمز للمكانة الاجتماعية والتميز التقني، وتجعل منها المنافس الأكثر خطورةً في قطاع السيارات الفاخرة خلال الأعوام القادمة.

 

التوسع المستقبلي والرهان على عام 2026

تستعد لوسيد الآن للانتقال من مرحلة التميز الفني إلى مرحلة الانتشار الأوسع، حيث تخطط لمضاعفة إنتاجها في عام 2025 ليصل إلى 20,000 مركبة، مع تطلعات لتقديم ثلاثة طرازات متوسطة الحجم بحلول عام 2026. 

وبدعم استثماري قوي وشراكات استراتيجية، تسعى لوسيد لتحويل فوزها بلقب "الأفضل" إلى واقع ملموس في الشوارع العالمية، مقدمةً للعالم نموذجًا فريدًا يثبت أن الفخامة الحقيقية تكمن في التفاصيل الدقيقة والأداء المستدام الذي لا يقبل الحلول الوسط.

ريفيان لوسيد جرافيتي SUV سيارات 2026 سيارات

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟
