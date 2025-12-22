قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا أمام القضاء بسبب أبوابها.. حاصرت 5 أشخاص داخل سيارة محترقة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

تواجه شركة “تسلا” دعوى قضائية جديدة تتعلق بالقتل الخطأ، إثر اتهامات تقنية بالغة الخطورة تشير إلى أن نظام الأبواب الإلكتروني في طراز “موديل S” تسبب في احتجاز خمسة أشخاص داخل السيارة أثناء اشتعال النيران فيها. 

وتزعم الدعوى المرفوعة أن خللاً جسيماً في منظومة السلامة حال دون تمكن الركاب من الخروج في الوقت المناسب، مما يفتح باب النقاش مجددًا حول مخاطر الاعتماد الكلي على الأنظمة الرقمية في حالات الطوارئ القصوى.

بطارية الليثيوم وفشل أنظمة الأبواب الإلكترونية

تستند الدعوى القضائية إلى فرضية فنية تفيد بأن حزمة بطاريات الليثيوم-أيون في السيارة تسببت عند احتراقها في انهيار كامل للنظام الكهربائي المشغل للأبواب. 

ووفقًا لادعاءات المدعين، فإن هذا الانهيار أدى إلى تعطل المقابض والمغازل الإلكترونية تمامًا، مما جعل السيارة تتحول إلى قفص مغلق في الوقت الذي كانت فيه ألسنة اللهب تلتهم المقصورة. 

ويسعى المحامون لإثبات أن هذا التصميم الهندسي يفتقر إلى وسيلة ميكانيكية بديلة وسهلة الوصول تضمن نجاة الركاب حال انقطاع الطاقة الكلي.

تاريخ من الجدل حول مقابض تسلا الفريدة

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تسلا لانتقادات بسبب تصميم مقابض أبوابها التي تخرج آليًا من هيكل السيارة؛ حيث واجهت الشركة بلاغات سابقة تشير إلى صعوبة تعامل فرق الإنقاذ مع هذه المقابض في حوادث التصادم العنيفة. 

وتشدد الدعوى الحالية على أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية لفتح الأبواب يمثل خطرًا بنيويًا في السيارات الكهربائية، خاصة وأن حرائق البطاريات تمتاز بسرعة انتشارها وصعوبة إخمادها، مما يتطلب إمكانية خروج فورية لا تعتمد على وجود تيار كهربائي نشط.

تداعيات القضية على معايير السلامة العالمية

تمثل هذه القضية ضغطًا قانونيًا وإعلاميًا كبيرًا على إيلون ماسك وفريقه الهندسي، حيث قد تضطر الشركة لإجراء تعديلات تقنية واسعة أو مواجهة استدعاءات إجبارية حال ثبوت وجود عيب تصنيعي في آلية الخروج الاضطراري. 

وفي المقابل، تلتزم تسلا عادةً بالدفاع عن سجلها في مجال السلامة، مستشهدةً باختبارات التصادم الرسمية التي منحت سياراتها أعلى التقييمات. 

ومع استمرار التحقيقات، يترقب خبراء الصناعة والمستهلكون ما ستسفر عنه المحاكمة، وسط دعوات بفرض قوانين تلزم صانعي السيارات الكهربائية بتوفير مقابض ميكانيكية ظاهرة وبسيطة للاستخدام في كافة الظروف الاستثنائية.

تسلا مقابض أبواب تسلا تسلا موديل S عيوب تسلا السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

عمرو السمدوني

السمدوني : مطالب بتوسيع صلاحيات «جهاز المناطق اللوجستية» لضبط السوق ورفع جودة الخدمات

جانب من المراسم

الأمين العام الجديد لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول يتسلم مهام عمله

جانب من الفعاليات

البترول: ختام فعاليات مشروع بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة وترشيدها

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد