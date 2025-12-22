الأنبا مرقس يفتتح معرض الملابس لخدمة الشباب بشبرا الخيمة | صور

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، معرض الملابس الذي تقيمه لجنة الشباب بالإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والمجدلية.

ويأتي المعرض في إطار اهتمام خدمة الشباب بتقديم معارض للملابس بأسعار مخفضة جدًا، تخفيفًا عن كاهل الشباب ومساندة لهم في تلبية احتياجاتهم.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الآباء الكهنة، وأعضاء لجنة الشباب، وأعداد من الشباب، حيث أعرب الجميع عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس روح المشاركة المجتمعية، وتؤكد دور الكنيسة في دعم أبنائها والاهتمام باحتياجاتهم المختلفة.