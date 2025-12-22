حكام مباراتي يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة لكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة بالنسخة الخامسة لـ كأس عاصمة مصر.

في المجموعة الثانية يلتقي مودرن سبورت مع وادي دجلة علي ملعب بتروسبورت في الساعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي نفس التوقيت يستضيف غزل المحلة فريق الأهلي على ملعب المحلة في المجموعة الأولى فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وقد جاءت الأسماء على النحو التالي:

- مودرن سبورت × وادي دجلة: أحمد ناجي (حكماً للساحة) ’ أحمد صلاح ومحمد خالد عيد (مساعدين) ’ هيثم الشريف (حكماً رابعاً) ’ محمد عبد العزيز أحمد عادل عبد الفتاح (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة × الأهلي: الدولي محمود بسيوني (حكماً للساحة) ’ عماد فرج وهشام ربيع (مساعدين) ’ محمد عبد العليم (حكماً رابعاً) ’ وليد ناجي ومحمد القاضي (تقنية الفيديو).