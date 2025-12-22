قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية بموقف قويسنا النموذجي تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. صور

مروة فاضل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التجهيزات واللمسات النهائية بموقف قويسنا النموذجي الجديد بطاقة 120 باكية وبسعة 500 سيارة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بقويسنا ،  المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  هناء عقيلة  مركز ومدينة قويسنا ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي بالمحافظة .

 تــابع محافظ المنوفية نسب الإنجاز بالموقف والتي تضم الأعمال الحديدية و تركيب بلاط الإنترلوك وتجهيز 14 محل تجارى بالموقف لطرحهم للاستثمار ولتعظيم موارد المحافظة وخدمة المترددين ، ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة تمهيدا للافتتاح والتشغيل ، يأتي هذا في إطار رؤية المحافظة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة لخدمة الأهالي .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بممشى تيمور بقويسنا علي مساحة 2450م2 ،  تنفيذ  الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وإستمع لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير  والتي تضم برجولات خشبية ، أعمدة ديكورية ،مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، دورات مياه ، واكد المحافظ علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبمعايير الجودة المطلوبة تحقيقاً للصالح العام .

وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مساكن تيمور  ، حيث جاري أعمال قطع الفرمة وضبط المناسيب تمهيداً لأعمال الرصف النهائية ، وذلك ضمن مشروعات قطاع الرصف للخطة الاستثمارية للعام الحالي لمركز ومدينة قويسنا بجملة إستثمارات بلغت  49 مليون جنيه ، ووجه المحافظ  بالتواجد الميداني والالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان للارتقاء بمستوى الخدمات .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، حفاظا على الصالح العام وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

