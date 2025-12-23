برلماني: توجيهات الرئيس بخفض دين الموازنة لتعزيز الاستدامة المالية

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين.



وأكد" يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق استدامة مالية أكبر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات المالية دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين.



اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.



وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. كما اطّلع الرئيس خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.