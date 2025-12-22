خطوات تفعيل منظومة ACI على الشحنات الجوية..تفاصيل

ينشر موقع صدي البلد الاخباري تفاصيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل الجمركية والشحنات ACI المخطط تفعيلها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

تأتي التحركات وفقا لتوجيهات وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك المصرية بغرض تقليص زمن الإفراج الجمركي على الشحنات والرسائل الجمركية بما يعزز جذب ودعم الاستثمارات المحلية و الدولية ويوطن الصناعات المصرية وتقوية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والمحلية.

وتستكمل "صدي البلد" علميات نشر استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين بشأن تفعيل منظومة ACI المستهدف تفعيلها خلال الأيام القلائل المقبلة.

أهم الاستفسارات

• ما الخطوات الأساسية للحصول على رقم ACID؟

تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»

اختيار نوع الطلب (استخدام خاص – استعمال شخصي – تجاري/صناعي)

إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة

التحقق من صحة البيانات

إرسال الطلب والحصول على الرقم المبدئي ثم الرقم النهائي

• ما الخطوات الخاصة بطلب الاستعمال الشخصي؟

يقوم المستخدم بإدخال بيانات المصدر الأجنبي ورقم التسجيل وبلد المنشأ وتفاصيل الفاتورة، ثم يُرسل الطلب للحصول على رقم ACID مبدئيًا.

• ما المقصود بطلب تجاري، صناعي، استخدام خاص؟

هو الطلب المعني بتسجيل الشحنات التجارية أو الصناعية، أو استخدام خاص بالمنشأة ويُستكمل فيه جميع بيانات المصدر والمستورد والفواتير والبنود الجمركية وموانئ الشحن والوصول.

• ما الفاتورة الإلكترونية في نظام «ACI»؟

هي مستند إلكتروني يحتوي على بيانات الفاتورة في صيغة رقمية منظمة تُعرف باسم Structured Data، وتُحمّل على النظام مباشرة.

• ماذا لو لم يتوفر لدى المُصدَّر نظام آلي لإصدار الفواتير؟

يمكنه تحميل نموذج Excel Template المتاح على موقع «نافذة»، وإدخال البيانات يدويًا ثم تحويلها إلى صيغة منظمة.

• ما طريقة إرسال الفاتورة عبر «كارجو إكس»؟

يدخل المُصدَّر على «كارجو إكس»، وينشئ ملفًا جديدًا باسم Egypt ACI Envelope، ويُدخل رقم ACID، ثم يُحمّل الفاتورة والبيانات الأخرى.

• ماذا يفعل المُصدَّر بعد تحويل الفاتورة إلى الصيغة المطلوبة؟

يُرسلها عبر «كارجو إكس»، ويمكنه اعتمادها إلكترونيًا أو تعديلها عند الحاجة قبل الإرسال النهائي.

• هل يمكن تعديل بيانات الأصناف بعد تحميلها؟

نعم، يمكن تعديل بيانات الأصناف من خلال المنصة، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام، مع الالتزام بإدخال البيانات الثلاثة معًا لتجنب الخطأ.

• ماذا لو احتوت الشحنة على أصناف محظورة أو تتطلب موافقات مسبقة؟

سيُظهر النظام إشعارًا فوريًا بالبنود المحظورة باللون الأحمر، ولا يمكن التقديم إلا بعد تحميل الموافقات المطلوبة إلكترونيًا.

• كيف يتم تقديم الإقرار الجمركي؟

بعد استكمال البيانات والمرفقات وتوقيعها إلكترونيًا، يُضغط على خيار «تقديم للجمرك»، لتبدأ مرحلة المراجعة الجمركية الآلية.

• كيف يتم التوقيع الإلكتروني على المستندات؟

يُفتح المستند من قائمة المرفقات، ثم يُضغط على «وقّع الملف»، وتُختار وحدة التوقيع الإلكتروني لإتمام العملية، ويمكن تكرارها لبقية المرفقات.

• ما الذي يحدث بعد التقديم للجمرك؟

تُراجع البيانات آليًا من قِبل مصلحة الجمارك، ثم تُستكمل الإجراءات النهائية وفقًا للقانون رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

• ما دور تكنولوجيا البلوك تشين في النظام؟

تُستخدم لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها.