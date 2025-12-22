قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
اقتصاد

خطوات تفعيل منظومة ACI على الشحنات الجوية..تفاصيل

رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
محمد يحيي

ينشر موقع صدي البلد الاخباري تفاصيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل الجمركية والشحنات ACI  المخطط تفعيلها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

تأتي التحركات وفقا لتوجيهات وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك المصرية بغرض تقليص زمن الإفراج الجمركي على الشحنات والرسائل الجمركية بما يعزز جذب ودعم الاستثمارات المحلية و الدولية ويوطن الصناعات المصرية وتقوية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والمحلية.

وتستكمل "صدي البلد" علميات نشر استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين بشأن تفعيل منظومة ACI  المستهدف تفعيلها خلال الأيام القلائل المقبلة.

أهم الاستفسارات

• ما الخطوات الأساسية للحصول على رقم ACID؟

  •  تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»
  •  اختيار نوع الطلب (استخدام خاص – استعمال شخصي – تجاري/صناعي)
  •  إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة
  •  التحقق من صحة البيانات
  • إرسال الطلب والحصول على الرقم المبدئي ثم الرقم النهائي

•  ما الخطوات الخاصة بطلب الاستعمال الشخصي؟

يقوم المستخدم بإدخال بيانات المصدر الأجنبي ورقم التسجيل وبلد المنشأ وتفاصيل الفاتورة، ثم يُرسل الطلب للحصول على رقم ACID مبدئيًا.

•   ما المقصود بطلب تجاري، صناعي، استخدام خاص؟

هو الطلب المعني بتسجيل الشحنات التجارية أو الصناعية، أو استخدام خاص بالمنشأة ويُستكمل فيه جميع بيانات المصدر والمستورد والفواتير والبنود الجمركية وموانئ الشحن والوصول.

•  ما الفاتورة الإلكترونية في نظام «ACI»؟

هي مستند إلكتروني يحتوي على بيانات الفاتورة في صيغة رقمية منظمة تُعرف باسم  Structured Data، وتُحمّل على النظام مباشرة.

•  ماذا لو لم يتوفر لدى المُصدَّر نظام آلي لإصدار الفواتير؟

يمكنه تحميل نموذج Excel Template   المتاح على موقع «نافذة»، وإدخال البيانات يدويًا ثم تحويلها إلى صيغة منظمة.

•  ما طريقة إرسال الفاتورة عبر «كارجو إكس»؟

يدخل المُصدَّر على «كارجو إكس»، وينشئ ملفًا جديدًا باسم Egypt ACI Envelope، ويُدخل رقم ACID، ثم يُحمّل الفاتورة والبيانات الأخرى.

•  ماذا يفعل المُصدَّر بعد تحويل الفاتورة إلى الصيغة المطلوبة؟

يُرسلها عبر «كارجو إكس»، ويمكنه اعتمادها إلكترونيًا أو تعديلها عند الحاجة قبل الإرسال النهائي.

•  هل يمكن تعديل بيانات الأصناف بعد تحميلها؟

نعم، يمكن تعديل بيانات الأصناف من خلال المنصة، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام، مع الالتزام بإدخال البيانات الثلاثة معًا لتجنب الخطأ.

•  ماذا لو احتوت الشحنة على أصناف محظورة أو تتطلب موافقات مسبقة؟

سيُظهر النظام إشعارًا فوريًا بالبنود المحظورة باللون الأحمر، ولا يمكن التقديم إلا بعد تحميل الموافقات المطلوبة إلكترونيًا.

•   كيف يتم تقديم الإقرار الجمركي؟

بعد استكمال البيانات والمرفقات وتوقيعها إلكترونيًا، يُضغط على خيار «تقديم للجمرك»، لتبدأ مرحلة المراجعة الجمركية الآلية.

•   كيف يتم التوقيع الإلكتروني على المستندات؟

يُفتح المستند من قائمة المرفقات، ثم يُضغط على «وقّع الملف»، وتُختار وحدة التوقيع الإلكتروني لإتمام العملية، ويمكن تكرارها لبقية المرفقات.

•  ما الذي يحدث بعد التقديم للجمرك؟

تُراجع البيانات آليًا من قِبل مصلحة الجمارك، ثم تُستكمل الإجراءات النهائية وفقًا للقانون  رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

•  ما دور تكنولوجيا البلوك تشين في النظام؟

تُستخدم لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

أحمد الفيشاوي

هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

دينا فؤاد

دينا فؤاد : الحياة لا تعرف الصدف

فيلم 32B

فوز الفيلم القصير «32B: مشاكل داخلية» بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

