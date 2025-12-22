أشرف صبحي: أمم إفريقيا تحد كبير ووحدة الصف مفتاح دعم منتخب مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الحالية تمثل تحديًا مزدوجًا للرياضة المصرية، في ظل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، يليها الاستعداد لاستحقاق كأس العالم، مشددًا على أهمية توحّد الجميع خلف المنتخب الوطني ودعم اسم مصر في المحافل الدولية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح وزير الرياضة أن مصر تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات الرياضية على المستوى العالمي، فضلًا عن تواجد كوادر مصرية في مناصب قيادية داخل الاتحادات الدولية، ما يفرض مسؤولية مضاعفة في مساندة المنتخبات الوطنية.

وأشار صبحي إلى أن النقد البناء أمر مشروع داخل المؤسسات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الاصطفاف الكامل خلف المنتخب في مشواره القاري والعالمي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم رغبة حقيقية في تحقيق إنجاز يسعد الجماهير المصرية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة فتحت جميع مراكز الشباب لتحفيز الشباب ومتابعة المباريات، مع استمرار الأنشطة داخل الأندية، في إطار دعم الحالة العامة والتفاعل الجماهيري، مشددًا على ثقته الكاملة في الجهاز الفني الوطني وتقديم كل أشكال الدعم له.

وأوضح الوزير أن محمد صلاح يتمتع بحماس كبير داخل معسكر المنتخب، في ظل شعور واضح بالتفاف الشعب المصري حول الفريق، مؤكدًا أن أي ملاحظات أو أخطاء يتم التعامل معها بهدوء ومراجعتها باستمرار من خلال التنسيق المتواصل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، واتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى جانب حمادة الشربيني.

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته بتمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر في مباراته، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت دعمًا قويًا للدكتور حسن مصطفى، تقديرًا لدوره البارز في تطوير كرة اليد المصرية، ما أسفر عن فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد.