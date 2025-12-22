قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير أمن القاهرة يصل موقع حريق مخزن أخشاب مؤسسة الزكاة
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
توك شو

هيئة الأدوية تكشف حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة

عادل نصار

نفى الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود نقص في أدوية البرد أو أدوية الأمراض المزمنة بالأسواق، مؤكدًا أن الوضع الدوائي مستقر بشكل طبيعي في الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وأوضح  الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هيئة الدواء تتابع بصورة دورية، وقبل دخول موسم الشتاء، جميع المستحضرات المرتبطة بعلاج نزلات البرد والإنفلونزا ورفع المناعة، لضمان توافرها بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف  الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تحرص على متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام لدى المصانع والشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يغطي فترات تتجاوز ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر.

وأكد أن جميع المستحضرات المسجلة في السوق المصري لها مثائل أو بدائل علاجية بنفس الفعالية، سواء بنفس المادة الفعالة أو بمواد بديلة تؤدي الغرض العلاجي ذاته، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب في بعض الحالات.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

الدكتور محمود الأبيدي

كان يكرره كل ليلة.. عالم بـ الأوقاف يوضح معنى الجُبن في دعاء النبي

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشكر شيخ الأزهر على دعم إنهاء خصومة ثأرية في قنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز يحذر من دعوة المظلوم: ليس بينها وبين الله حجاب

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

