هيئة الأدوية تكشف حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة

نفى الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود نقص في أدوية البرد أو أدوية الأمراض المزمنة بالأسواق، مؤكدًا أن الوضع الدوائي مستقر بشكل طبيعي في الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هيئة الدواء تتابع بصورة دورية، وقبل دخول موسم الشتاء، جميع المستحضرات المرتبطة بعلاج نزلات البرد والإنفلونزا ورفع المناعة، لضمان توافرها بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تحرص على متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام لدى المصانع والشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يغطي فترات تتجاوز ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر.

وأكد أن جميع المستحضرات المسجلة في السوق المصري لها مثائل أو بدائل علاجية بنفس الفعالية، سواء بنفس المادة الفعالة أو بمواد بديلة تؤدي الغرض العلاجي ذاته، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب في بعض الحالات.