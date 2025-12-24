قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل
بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

سيكون اليوم يومًا سعيدًا لمواليد برج الحمل. ستساعدك قوتك الداخلية على تحسين أدائك في العمل. وستبقى حياتك الزوجية سعيدة، سيحظى أصحاب الميول الفنية بيومٍ جيد، وقد يُقدّر موهبتك قد تُخطط للخروج مع الأصدقاء. قد يشهد عملك نموًا مضاعفًا اليوم. أما العاملون في المكاتب الحكومية فقد يواجهون نقلًا.

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

 سيحظون بدعم جميع أفراد العائلة في شؤون المنزل من الممكن القيام برحلة طويلة مع الأصدقاء، مما سينعش أرواحهم. قد يتلقى المهتمون بالموسيقى عرضًا للغناء في فيلم، سيحظى أصحاب المتاجر بيوم أفضل، وقد يحصل موظفو الحكومة على ترقية.. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

لمواليد برج الجوزاء، ستبقى مستويات طاقتكم عالية. ومع ازدياد طاقتكم، ستتمكنون من إنجاز المهام في وقت أقل. سيُحدث تغيير إيجابي في حياة شريك حياتكم جوًا من السعادة ستُحل المشاكل الزوجية العالقة في المنزل قريبًا شراء الأثاث اليوم سيكون فألًا حسنًا، أنتم بحاجة إلى بعض الراحة في حياتكم الزوجية، لا تثقوا بالآخرين ثقة عمياء اليوم. ادخلوا في شراكات تجارية بحذر. 

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

ستتلقون دعمًا كاملًا من أفراد العائلة. ستشعرون برغبة في العمل الاجتماعي. من الممكن القيام بنزهة مع العائلة. قد يُشيد مديركم بعملكم في المكتب، سيرغب صغار الموظفين في التعلم منكم.  

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

 قد يُبشّركم أبناؤكم بأخبار سارة تُشعركم بالفخر. أما بالنسبة للعاملين في المجال السياسي، فسيكون اليوم مُناسبًا. قد يُقدّر كبار القادة جهودكم وقد يُفاجئ العشاق شركاءهم وستبقى أجواء المنزل مُبهجة وقد تُخططون للخروج مع الأصدقاء.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

سيكون يومًا جيدًا للطلاب، وقد يصلكم عرض عمل من شركة مرموقة ستستمتعون بالطقس الجميل وتقضون وقتًا ممتعًا مع شريك حياتكم. قد تُخططون لمشاهدة فيلم مع العائلة. قد تبدأون مشروعًا تجاريًا جديدًا اليوم، سيعود عليكم بالنفع في المستقبل.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

إنه يوم مناسب للعشاق، حيث ستعمّ الدفء والمودة في العلاقات الزوجية. يمكنك التخطيط لنزهة مع الأصدقاء، مما يُضفي جوًا من البهجة والسرور، ونظرًا لفرحة استقبال ضيف جديد كرمز للرخاء، قد تُقام احتفالات صغيرة في المنزل. ستقضي معظم اليوم مع عائلتك. 

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

سيتلقى مواليد برج العقرب الدعم من أشخاص مؤثرين، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وحافزهم. قد تثبت العلاقات الجديدة التي يتم تكوينها اليوم أنها قيّمة في المستقبل. من المرجح أن تنجح معظم الجهود، وهناك إشارة إلى التقدير المهني. 

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

سيقضون اليوم في السفر، وربما لأسباب تتعلق بالعمل خلال الرحلة، قد يلتقون بأحد الأقارب البعيدين، مما سيسعدهم، إنه يوم جيد للطلاب، مع أخبار إيجابية تتعلق بالامتحانات التنافسية. 

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

 سيضاعف المقربون منكم فرحتكم اليوم ستظهر فرص جديدة للنمو في العمل. شرب كمية كافية من الماء سيحافظ على صحتكم. قد يتلقى غير المتزوجين عرض زواج، قد تخططون لشراء أجهزة إلكترونية اليوم.

 برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

قد يُهدي العشاق ملابس أنيقة للمصالحة مع شريكهم المُستاء. ستكون صحتكم أفضل من ذي قبل، قد تخطر ببالكم أفكار تجارية جديدة، سيكون يومكم مليئاً بالسعادة. . 

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 

 قد تشعرون بالتعب نتيجة كثرة السفر، يُنصح مواليد هذا البرج بتجنب المسائل القانونية اليوم، وإلا فقد تضطرون لدفع مبالغ طائلة. في العمل، قد يجلب لكم مساعدة زملائكم بعض التحديات الإضافية. 

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج العقرب برج الدلو برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

المتهمين

دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

3 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة ورفع إشغالات بشوارع طنطا

جولة مستشفى قنا العام

محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

محافظ المنيا خلال الجوله

استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد