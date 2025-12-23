اللي جاي أحسن.. كارمن سليمان توجه رسالة إلى المنتخب بعد الفوز على زيمبابوي

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة إلى منتخب مصر عقب فوزه على منتخب زيمبابوى في بطولة أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

وكتبت كارمن سليمان عبر حسابها الرسمى على منصة X: «ألف مبروك لمنتخبنا، إن شاء الله الجاى أحلى».

ألبوم كارمن سليمان

وسبق أن كشفت كارمن سليمان، في شهر يوليو الماضي، تفاصيل ألبوم “أصح غلطة”، الذي يضم 10 أغانٍ، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة"، و“أصح غلطة”.

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تتعاون فيه مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، الذي تولى مهمة إنتاج كل أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.



