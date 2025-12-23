مدرب مالي يهاجم مقترح إقامة أمم أفريقيا كل أربع سنوات: يجب احترام هوية الكرة الأفريقية

شن البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، هجومًا واضحًا على فكرة إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلًا من نظامها الحالي، مؤكدًا أن المقترح يمثل مساسًا بتاريخ وهوية البطولة القارية التي تُعد الأقدم والأكثر ارتباطًا بجماهير القارة السمراء.

أمم أفريقيا ليست نسخة مقلدة

وقال سانتفيت في تصريحات قوية: منذ عام 1957 تُقام كأس أمم إفريقيا كل عامين، والآن يقولون إنها ستُلعب كل أربع سنوات، وهذا غير صحيح. يجب احترام إفريقيا. البطولة ليست نسخة مقلدة من بطولات أخرى، بل مسابقة لها تاريخها وشغفها وطابعها الخاص الذي يميزها عن أي بطولة في العالم.

هوية البطولة فوق اعتبارات التنظيم

وشدد مدرب منتخب مالي على أن تقليص عدد نسخ البطولة أو تغيير روحها بدعوى التنظيم أو ضغط الروزنامة يُعد تقليلًا من قيمة الكرة الإفريقية، مؤكدًا أن أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة تُقام، بل حدث قاري ينتظره اللاعبون والجماهير بشغف كبير.

تقليل من قيمة الجماهير واللاعبين

وأوضح سانتفيت أن أي مساس بنظام البطولة الحالي يعني تجاهل ارتباط الجماهير الإفريقية العاطفي بأمم إفريقيا، وكذلك التقليل من قيمة اللاعبين الذين يعتبرون المشاركة فيها حلمًا ومسؤولية وطنية، مضيفًا أن خصوصية البطولة يجب أن تُحترم بدلًا من محاولة إعادة تشكيلها لتشبه بطولات أخرى.

رسالة مباشرة للاتحاد الأفريقي

واختتم مدرب مالي تصريحاته برسالة واضحة مفادها أن كأس أمم إفريقيا جزء أصيل من هوية القارة، ولا يجب التعامل معها بمنطق المقارنة أو التقليد، بل الحفاظ عليها كرمز كروي يعكس تاريخ أفريقيا وشغف شعوبها باللعبة.