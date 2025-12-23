قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
رياضة

مدرب مالي يهاجم مقترح إقامة أمم أفريقيا كل أربع سنوات: يجب احترام هوية الكرة الأفريقية

البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي
البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي
إسلام مقلد

شن البلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، هجومًا واضحًا على فكرة إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلًا من نظامها الحالي، مؤكدًا أن المقترح يمثل مساسًا بتاريخ وهوية البطولة القارية التي تُعد الأقدم والأكثر ارتباطًا بجماهير القارة السمراء.

أمم أفريقيا ليست نسخة مقلدة

وقال سانتفيت في تصريحات قوية: منذ عام 1957 تُقام كأس أمم إفريقيا كل عامين، والآن يقولون إنها ستُلعب كل أربع سنوات، وهذا غير صحيح. يجب احترام إفريقيا. البطولة ليست نسخة مقلدة من بطولات أخرى، بل مسابقة لها تاريخها وشغفها وطابعها الخاص الذي يميزها عن أي بطولة في العالم.

هوية البطولة فوق اعتبارات التنظيم

وشدد مدرب منتخب مالي على أن تقليص عدد نسخ البطولة أو تغيير روحها بدعوى التنظيم أو ضغط الروزنامة يُعد تقليلًا من قيمة الكرة الإفريقية، مؤكدًا أن أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة تُقام، بل حدث قاري ينتظره اللاعبون والجماهير بشغف كبير.

تقليل من قيمة الجماهير واللاعبين

وأوضح سانتفيت أن أي مساس بنظام البطولة الحالي يعني تجاهل ارتباط الجماهير الإفريقية العاطفي بأمم إفريقيا، وكذلك التقليل من قيمة اللاعبين الذين يعتبرون المشاركة فيها حلمًا ومسؤولية وطنية، مضيفًا أن خصوصية البطولة يجب أن تُحترم بدلًا من محاولة إعادة تشكيلها لتشبه بطولات أخرى.

رسالة مباشرة للاتحاد الأفريقي

واختتم مدرب مالي تصريحاته برسالة واضحة مفادها أن كأس أمم إفريقيا جزء أصيل من هوية القارة، ولا يجب التعامل معها بمنطق المقارنة أو التقليد، بل الحفاظ عليها كرمز كروي يعكس تاريخ أفريقيا وشغف شعوبها باللعبة.

بطولة كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا

