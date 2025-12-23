قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن إمام عاشور.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن اللاعب إمام عاشور .

تبديل إمام عاشور

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إمام عاشور في مباراة زيمبابوي 

الدقائق: 34

تسديدات: 2

استعادة الكرة: 2

خسارة الاستحواذ: 7

تمريرات صحيحة: 16 من 23 

مع أم ضد قرار التبديل مبكرا ؟".

وكان قد علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي رد فعل اللاعب إمام عاشور بعد تبديله في مباراة زيمبابوي والمنتخب الوطني امس ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مهيب عبد الهادي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مبسوط علي الدكة  بعد الجون التاني و مبسوط وهو ماشي ولا خارج مقموص ولا مش مقموص ، هي دي القيادة الفنية بتاعت العميد".

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء
وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس
وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.

التعلم من الأخطاء والنظر للأمام
وتابع حسام حسن: «لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده». مشددًا على أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات القادمة.

