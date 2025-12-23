قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ترند الكريسماس.. إزاى تعمل فيديو بـ ChatGPT للاحتفال برأس السنة

صنع فيديو عبر ChatGPT
لمياء الياسين

للأحتفال مجانا بالكريسماس ورأس السنة إليك كيفية صنع فيديو عبر ChatGPT مجانا فقد أطلقت من جانبها شركة أوبن أيه آي لمفاجأة لمستخدمي شات جي بي تي،  والتي تتيح تحويل الصور الشخصية إلى فيديو شخصي وذلك من سانتا كلوز، وذلك مع محتوى مليء بالمرح وروح الكريسماس.

خطوات لعمل فيديو لسانتا عبر ChatGPT

على الجانب الآخر قد ظهرت الخاصية الجديدة على شكل كلا من Easter Egg أو أو ميزة مخفية وذلك داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدم تفعيلها وذلك بمجرد إرسال إيموجي في المحادثة، وذلك دون كتابة أي نص وذلك لإنشاء فيديو اتبع التالي:

عليك أرسال  إيموجي ويمكن  بعدها أن يطلب التطبيق من المستخدم القيام بالتقاط صورة سيلفي أو القيام برفع صورة شخصية وعليك الانتظار قليلًا ليتم القيام بصنع فيديو مخصص وذلك من خلال القيام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ماذا يظهر في الفيديو؟

أما عن مواصفات الفيديو فيجب أن يكون قصيرًا ومسلّيًا، ليظهر فيه سانتا كلوز وهو يقوم بتوجيه رسالة خاصة وذلك لكافة المستخدمين، ليتفاعل معهم بطريقة مرحة، وأحيانًا قد يعلّق في الوقت نفسه ما إذا كان المستخدم “لطيف” أو “غير لطيف” وذلك خلال السنة، وهو ما قد جعل الفيديوهات تنتشر بسرعة كبيرة في كلا من تيك توك وإنستجرام وفيسبوك.

ويجب ملاحظة أن الميزة تعد حاليًا محدودة وذلك بفيديو واحد وذلك لكل حساب، ولا يمكن القيام بإنشاء فيديو آخر وذلك بنفس الطريقة، ورغم أن بعض الرموز التعبيرية الاحتفالية الأخرى، مثل كلا من سانتا أو شجرة الكريسماس، مما قد ينتج نسخًا متغيرة وذلك بنفس المفاجأة.

على الجانب الآخر تعد الفيديوهات جميعها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك مع التحكم الكامل من نموذج "سورا" في القصة والصور والنبرة، إضافة إلى أن عنصر المفاجأة مما قد يعزز متعة التجربة، ويجعل المستخدم يشعر بأن الذكاء الاصطناعي هو الذي سيقوم باتخاذ القرار إن كان قد كان جيدًا أم سيئًا هذا العام.

صنع فيديو عبر ChatGPT

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

إزالة البناء المخالف

الإسكندرية.. حملات للتصدي لحالات البناء المخالف للنسق العمراني

جانب من حفل التوزيع بسوهاج

محافظ سوهاج يشهد توزيع أجهزة عرائس وعدد من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية

علوم الارض ببني سويف

جامعة بني سويف تنظم زيارة ميدانية لدار الأيتام لتعزيز المسؤولية المجتمعية

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

