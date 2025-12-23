ترند الكريسماس.. إزاى تعمل فيديو بـ ChatGPT للاحتفال برأس السنة

للأحتفال مجانا بالكريسماس ورأس السنة إليك كيفية صنع فيديو عبر ChatGPT مجانا فقد أطلقت من جانبها شركة أوبن أيه آي لمفاجأة لمستخدمي شات جي بي تي، والتي تتيح تحويل الصور الشخصية إلى فيديو شخصي وذلك من سانتا كلوز، وذلك مع محتوى مليء بالمرح وروح الكريسماس.

خطوات لعمل فيديو لسانتا عبر ChatGPT

على الجانب الآخر قد ظهرت الخاصية الجديدة على شكل كلا من Easter Egg أو أو ميزة مخفية وذلك داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدم تفعيلها وذلك بمجرد إرسال إيموجي في المحادثة، وذلك دون كتابة أي نص وذلك لإنشاء فيديو اتبع التالي:

عليك أرسال إيموجي ويمكن بعدها أن يطلب التطبيق من المستخدم القيام بالتقاط صورة سيلفي أو القيام برفع صورة شخصية وعليك الانتظار قليلًا ليتم القيام بصنع فيديو مخصص وذلك من خلال القيام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ماذا يظهر في الفيديو؟

أما عن مواصفات الفيديو فيجب أن يكون قصيرًا ومسلّيًا، ليظهر فيه سانتا كلوز وهو يقوم بتوجيه رسالة خاصة وذلك لكافة المستخدمين، ليتفاعل معهم بطريقة مرحة، وأحيانًا قد يعلّق في الوقت نفسه ما إذا كان المستخدم “لطيف” أو “غير لطيف” وذلك خلال السنة، وهو ما قد جعل الفيديوهات تنتشر بسرعة كبيرة في كلا من تيك توك وإنستجرام وفيسبوك.

ويجب ملاحظة أن الميزة تعد حاليًا محدودة وذلك بفيديو واحد وذلك لكل حساب، ولا يمكن القيام بإنشاء فيديو آخر وذلك بنفس الطريقة، ورغم أن بعض الرموز التعبيرية الاحتفالية الأخرى، مثل كلا من سانتا أو شجرة الكريسماس، مما قد ينتج نسخًا متغيرة وذلك بنفس المفاجأة.

على الجانب الآخر تعد الفيديوهات جميعها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك مع التحكم الكامل من نموذج "سورا" في القصة والصور والنبرة، إضافة إلى أن عنصر المفاجأة مما قد يعزز متعة التجربة، ويجعل المستخدم يشعر بأن الذكاء الاصطناعي هو الذي سيقوم باتخاذ القرار إن كان قد كان جيدًا أم سيئًا هذا العام.