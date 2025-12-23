الحقها بسرعة.. أعراض سرطان الدماغ

يعد سرطان الدماغ من المشكلات الصحية الخطيرة التي تصيب الإنسان وتهدد حياته لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان الدماغ.

أعراض سرطان الدماغ



بعض الأشخاص المصابين بورم في الدماغ لا تظهر عليهم أي أعراض، خاصة إذا كان الورم صغيراً جداً.

تختلف علامات وأعراض ورم الدماغ باختلاف موقع الورم وحجمه ونوعه وقد تشمل ما يلي:

صداع قد يكون أكثر حدة في الصباح أو يوقظك في الليل.

نوبات الصرع .

صعوبة في التفكير أو التحدث أو فهم اللغة.

تغيرات في الشخصية.

ضعف أو شلل في جزء واحد أو جانب واحد من جسمك.

مشاكل في التوازن أو دوار .

مشاكل في الرؤية .

مشاكل في السمع .

خدر أو تنميل في الوجه .

الغثيان أو القيء .

الارتباك والضياع.

من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.