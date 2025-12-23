قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
مرأة ومنوعات

الحقها بسرعة.. أعراض سرطان الدماغ

سرطان الدماغ
سرطان الدماغ
اسماء محمد

يعد سرطان الدماغ من المشكلات الصحية الخطيرة التي تصيب الإنسان وتهدد حياته لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان الدماغ.

أعراض سرطان الدماغ 


بعض الأشخاص المصابين بورم في الدماغ لا تظهر عليهم أي أعراض، خاصة إذا كان الورم صغيراً جداً.

تختلف علامات وأعراض ورم الدماغ باختلاف موقع الورم وحجمه ونوعه وقد تشمل ما يلي:

صداع قد يكون أكثر حدة في الصباح أو يوقظك في الليل.
نوبات الصرع .
صعوبة في التفكير أو التحدث أو فهم اللغة.
تغيرات في الشخصية.
ضعف أو شلل في جزء واحد أو جانب واحد من جسمك.
مشاكل في التوازن أو دوار .
مشاكل في الرؤية .
مشاكل في السمع .
خدر أو تنميل في الوجه .
الغثيان أو القيء .
الارتباك والضياع.
من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.

