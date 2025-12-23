قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
أخبار العالم

السفير الفلسطيني: لولا موقف مصر الصلب الرافض للتهجير لكنا أمام نكبة أكبر من 1948

أ ش أ

 أكد السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح أنه لولا موقف مصر الصلب لمنع التهجير من قطاع غزة لوجدنا أنفسنا أمام نكبة أكبر من نكبة عام 1948 .


وقال السفير دياب اللوح خلال لقاء صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة إن مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتدعم الشرعية الفلسطينية ودور السلطة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين في كافة المحافل الدولية يؤكدون أن إقامة الدولة الفلسطينية هي المدخل الحقيقي للاستقرار في الشرق الأوسط وهذا أمر مقدر من السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.


وأضاف "إننا ما زلنا متمسكين بدعوة مصر لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة"، موضحا أن مصر قادرة بحكم الجغرافيا والتاريخ على إعادة الإعمار، كما أنها لديها شركات تستطيع إزالة الركام وتنفيذ عملية البناء. 
وأكد ضرورة ربط إعادة الإعمار بالأفق السياسي، موضحا أنه بعد انسحاب إسرائيل حتى لو بشكل شبه كامل سنذهب لانتخابات عامة بعد عام من تاريخ هذا الانسحاب.
 

وأضاف "أننا الآن نعد دستور دولة بالتوازي مع إعادة تشكيل السلطة والمجلس الوطني الفلسطيني ضمن الرؤية المقبلة سوف يتم تقليصه إلى النصف مع حظر السلاح لغير الأجهزة الأمنية.


وقال إن الدور المصري دور عظيم ومقدر عالياً من القيادة الفلسطينية وهناك تشاور مستمر مع الرئيس السيسي وكافة المستويات حول كل الأمور المتعلقة بالترتيبات القادمة ومصر لا تقل حرصا عنا في صيانة حقوق الشعب الفلسطيني.


وأشاد بالدور الإنساني المصري حيث وقفت مصر موقفاً مشرفاً وقوبل الدور المصري بالترحيب من أهل غزة.


وأضاف "لقد خرج لمصر من غزة نحو 110 آلاف مواطن فلسطيني تستضيفهم مصر الآن من بينهم 8 آلاف جريح ومريض معهم 18 ألف مرافق تم استيعابهم وعلاجهم في مستشفيات وزارة الصحة بتغطية كاملة.


ووجه السفير الفلسطيني الشكر لمصر وللحكومة المصرية ووزارتي الصحة والتضامن موضحا أن من يستكمل علاجه ينتقل لمساكن وزارة التضامن.


وأشار إلى أن غلب الجرحى أنهوا علاجهم وانتقلوا للسكن التابع للتضامن وغيرها، موضحا أن الذين خرجوا لتلقي العلاج من مصر لدولة أخرى يبلغ عددهم عدة مئات بموافقة المريض والجريح وجاء خروجهم من باب تلبية رغبات بعض الدول في المساهمة في مساندة الشعب الفلسطيني.


وقال إن وزارة الصحة المصرية أبدت استعدادها لاستقبال الجرحى الموجودين في القطاع والذي يتعذر علاجهم هناك والذي يبلغ عددهم 18 ألف جريح يرافق كل منهم اثنان من عائلاتهم.


وأكد أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لعودة اللاجئين، وإسرائيل هي التي تمنع فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.


وأضاف أن الشرطة الفلسطينية موجودة وجاهزة وتم تدريب المزيد منهم.


وقال إن عودة المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا من غزة مسألة ملحة وهم يريدون العودة بشدة لأنهم تركوا أسرهم في القطاع. مشيرا إلى أنه عند فتح المجال لتسجيل الراغبين في العودة سجل في الساعات الأولى 22 ألف شخص للعودة للقطاع، موضحا أن السفارة جاهزة لعملية إعادتهم سواء عبر تحديد الأسماء أو وسائل نقلهم لكن إسرائيل تمنع عودتهم.
 

