أبو زهرة يوجه رسالة للمصريين: ادعوا لنا.. والمنتخب يشرف

أكد النائب مصطفي أبو زهرة، عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة: “منتخب مصر به 28 رجلا معهم جهاز وطني محترم محقق أرقام قياسية، والمصريين مشرفين وبنعمل اللي علينا”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “نتقابل من الناس فى المغرب معاملة الأخوات والناس فرحانين بينا وفرحانين بيهم، وربنا يجبر بخاطرنا فى تلك البطولة.. وهناك نوعين من النقد، أوله أن هناك ناس بتتكلم فى حدود الأدب بنسمعه ونراه ونتعامل معه كنقد طبيعي، وهناك نقد أخر نتصدق به لله سبحانه وتعالي”.

وتابع: “طالبين من المصريين الغلابة أن المنتخب بيفرحهم أدعولنا والناس بتعمل اللي عليها.. وربنا يكرم فى ماتش جنوب إفريقيا ونستعد له”.