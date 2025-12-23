طيور مهددة بالانقراض.. ننشر القائمة الكاملة

زادت الطيور المهددة بالانقراض بنسبة كبيرة في القرن الماضي بسبب الإنسان والثورة الصناعية وفي كل سنة تزداد النسبة، وأصبحت المشكلة خطيرة ومؤثرة في التنوع الحيوي للبيئة بالتوازي مع الكوارث البيئية الهائلة التي تحدث.

وانقرض في القرون الخمسة الماضية أكثر من 500 نوع من الطيور منها بعض الأنواع الوحيدة في الفصيلة، وأصبح هناك آلاف الأنواع من الطيور المهددة بخطر الانقراض، في التالي سنستعرض لك أهم تلك الطيور بدايةً من طائر أبو منجل العملاق وهو طائر قديم أزاحه الإنسان عن بيئته بالقوة، مع بعض الأنواع الأخرى من الطيور مثل الكاجو وبومة الغابة والكندور الكاليفورني.

ونشرت منصة (Earth) المتخصصة في البيئة والمناخ قائمة بأبرز الطيور الأكثر عرضة لخطر الانقراض.

ببغاء الكاكابو (Kakapo)

يعد الكاكابو (Strigops habroptilus)، ببغاء ليلي لا يطير موطنه نيوزيلندا، من الأنواع الغامضة والفريدة من نوعها.



ويشتهر الكاكابو بسلوكه الساحر والغريب، ويواجه معركة شاقة من أجل البقاء. وبمساعدة دعاة الحفاظ على البيئة، أصبح هذا الطائر غير العادي رمزًا للأمل للأنواع المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم.

حمامة الفاكهة (Fruit Dove)



حمامة الفاكهة، وهي نوع من الطيور الرائعة التي توجد أساسًا في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، كانت تأسر علماء الطيور وعشاق الطيور على حد سواء بألوانها المذهلة وعاداتها الرائعة.

ولا تعد جوهرة الطيور هذه جزءًا مهمًا من النظام البيئي فحسب، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تشتت البذور، ولكنها أيضًا بمثابة مؤشر للصحة البيئية.

طائر الكيوي (Kiwi)



هو نوع فريد ومبدع موطنه نيوزيلندا، مثير للاهتمام بقدر ما هو بعيد المنال. بفضل مناقيرها الطويلة وأجنحتها الصغيرة وأجسامها القوية التي لا تطير، استحوذت هذه الطيور الليلية على قلوب وعقول الناس في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من سحرها، تواجه طيور الكيوي تهديدات كبيرة من فقدان الموائل والافتراس والتعدي البشري.



الجريب المقنع (Hooded Grebe)



يعتبر الغطاس ذو القلنسوة (Podicepsgalardoi) أحد أنواع الطيور المائية الرائعة ولكنها مهددة بالانقراض.

موطنها الأصلي الأراضي الرطبة التي تجتاحها الرياح في باتاغونيا في جنوب الأرجنتين، ويتميز هذا الطائر النادر بمظهره اللافت وسلوكياته الرائعة، وقد واجه العديد من التهديدات، مما دفعه إلى حافة الانقراض.

البومة الثلجية (Snowy Owl)



البومة الثلجية (Bubo scandiacus) هي من الأنواع الجذابة والمبدعة، التي استحوذت على قلوب وعقول عشاق الطيور وعامة الناس على حد سواء.

البوم الثلجي معروف بريشه الأبيض المذهل وعيونه الصفراء الثاقبة، ويتم العثور على هذه الطيور الجارحة الرائعة في منطقة التندرا في القطب الشمالي، إنهم يتكيفون جيدًا مع الظروف القاسية لبيئتهم.



كوراسو العظيم (Great Curassow)



يسود طائر Curassow العظيم (Crax Rubra) في الغابات المطيرة، وهو طائر مذهل يأسر الانتباه.

يواجه الكوارسو العظيم تهديدات خطيرة، تهو إلى بذل جهود لحمايته والحفاظ على ميزاته الفريدة.

نسر كاليفورنيا الكوندور (California Condor)



يعد نسر كاليفورنيا، طائر مهيب يزين سماء أمريكا الشمالية، بمثابة شهادة على قوة جهود الحفاظ على البيئة.

ولسوء الحظ هذا النوع الآسر، يقترب من حافة الانقراض بسبب وضعه الحالي، رفم المساعي المستمرة لحماية مستقبله.



الببغاء الرمادي الأفريقي (African Grey Parrot)



الببغاء الأفريقي الرمادي هو طائر ذكي للغاية وقد أسر قلوب عشاق الطيور وأصحاب الحيوانات الأليفة على حد سواء.

ويعتبر هذا الطائر من الأنواع المهددة بالانقراض من قبل القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وبفضل قدراتها الفريدة على تقليد كلام الإنسان وحل المشكلات وإظهار الذكاء العاطفي، أصبحت هذه الطيور واحدة من أكثر أنواع الببغاء شعبية في العالم.

أبو منجل الأصلع الشمالي (Northern Bald Ibis)



يعد أبو منجل الأصلع الشمالي أحد أنواع الطيور الفريدة التي استحوذت على اهتمام عشاق الطيور والمدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.

بمظهره المميز وسلوكه الرائع، أصبح هذا الطائر رمزًا لجهود الحفاظ على البيئة وأهمية حماية الأنواع المهددة بالانقراض. ولهذا الطائر خصائص فيزيائية وسلوك وموائل فريدة ومميزة تستدعي الحفاظ عليه.

ييغاء لوريكيت أولترامارين



ببغاء Ultramarine Lorikeets، المعروف أيضًا باسم Vini Ultramarina، هو نوع رائع من الببغاء يوجد فقط في جنوب المحيط الهادئ.

وتشتهر هذه الطيور بريشها الأزرق والأخضر اللامع ومظهرها الفريد، وتمثل خيار شائع لمراقبي الطيور وعشاق الطيور الذين يقدرون جمالها وذكائها وطبيعتها المرحة، لكنها ضمن القائمة الحمراء للطيور المهددة بالإنقراض.

النسر ذو الردف الأبيض



النسر ذو الردف الأبيض هو طائر جارح موطنه الأصلي شبه القارة الهندية، ويطلق عليهم العلماء أيضًا اسم النسر ذو البطن البيضاء أو النسر الشرقي ذو الظهر الأبيض.

يعد هذا الطائر المهيب جزءًا مهمًا من النظام البيئي في بيئته الطبيعية، حيث يلعب دورًا حيويًا في جمع جثث الحيوانات والتخلص منها.

لسوء الحظ، على مدى العقود القليلة الماضية، انخفض عدد النسور ذات الردف الأبيض بشكل كبير، وهي مدرجة الآن على أنها مهددة بالانقراض بشدة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

الريجنت آكل العسل (Regent Honeyeater)



يعد طائر آكل العسل ريجنت أحد أنواع الطيور الجميلة والنادرة المستوطنة في جنوب شرق أستراليا.

لهذا الطائر ريش أسود وأصفر مذهل، مع رأس ورقبة وأعلى صدر أسود، وبطن وأجنحة صفراء زاهية.

هذا النوع مهدد بالانقراض بشدة، حيث لم يتبق منه سوى ما يقدر بـ 350-400 فرد في البرية.

أهم الطيور المنقرضة في القرون الماضية

انقرض عدد كبير من الطيور في القرن الأخير والقرون السابقة بسبب العوامل البشرية بالشكل الأكبر، نذكر منها بط اللابرادور الذي انقرض بسبب ما يطلق عليه عمليات التبادل الكولومبي (وهي الآثار التي حدثت بعد اكتشاف كولومبوس لأمريكا وما تلاه من نقل للمحاصيل الزراعية والحيوانات، وهي أحد أخطر الكوارث البيئية)، والآن توجد 55 عينة محنطة لبط اللابرادور في متاحف العالم.

أيضًا هناك طائر الأوك الكبير أو العظيم، وهو طائر لا يطير وهو الجنس الوحيد المتبقي من فصيلته في العصر الحديث، وهو يعتبر خسارة للتنوع الحيوي في الأرض، انقرض النوع في القرن التاسع عشر وكان يفضل البقاء بالقرب من المحيطات. كذلك الحمام المهاجر الذي كان متوطنًا في أمريكا الشمالية بكميات ضخمة، إلا أنه انقرض تمامًا في القرن العشرين. البومة الضاحكة أيضًا تعرضت للانقراض في بدايات القرن العشرين وهي أحد الأنواع الهامة من البوم والتي توطنت في نيوزلاندا منذ مئات السنين.