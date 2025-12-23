قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين
إلياس السخيري يحرز هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة
وزير التعليم: معلمو الحصة وصل عددهم ل160 ألف مدرس "دورهم محترم"
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لماذا لم تخرج خريطة طريق لإزالة الغابات في بيليم؟

الغابات
الغابات
حنان توفيق

اختتمت مفاوضات مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين (COP30) في يوم 22 نوفمبرالثاني 2025، بدون الوصول إلى خريطة طريق لإزالة الغابات واضحة، على الرغم من تأييد أغلب الأطراف لإطلاق خريطة طريق إلزامية لإزالة الغابات في بيليم، إلا أنّ نص "الموتيراو" (Mutirão) لم يتضمن أي إشارة إلى خريطة طريق إلزامية تتجنب إزالة الغابات وحمايتها، بل بعض الدعوات والتشديدات على أهمية حماية الغابات والتنوع البيولوجي فيها.


محاولات سابقة
أثار COP26 في غلاسكو بالمملكة المتحدة عام 2021 إشكالية إزالة الغابات بوضوح، وخرج "إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي"، والذي وقع عليه ما يزيد عن 130 دولة، تضم 85% من غابات العالم، ويهدف الإعلان إلى دعم عملية وقف إزالة الغابات وعكس مسارها بحلول العام 2030، وكذلك تعزيز حماية التنوع البيولوجي وحقوق السكان الأصليين؛ علمًا بأنّ هذا الإعلان كان طوعيًا وليس إلزاميًا.

وفي مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر خلال COP27 في العام 2022، أطلقت المملكة المتحدة "شراكة قادة الغابات والمناخ" (Forest and Climate Leaders’ Partnership – FCLP)، بهدف تسريع العمل على التعهدات التي خرجت في COP26؛ لوقف فقدان الغابات وعكس مسارها، وهي شراكة تجمع قادة من 36 دولة والاتحاد الأوروبي، يضمون 35% من غابات العالم.

وفي إكسبو دبي  خلال COP28 عام 2023، خرجت عدة تعهدات تدعم الغابات، وأُشير في النص النهائي للمؤتمر إلى ضرورة الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية بما فيها الغابات، وشدد على أهمية إدماجه في السياسات المناخية. وقد أطلقت رئاسة المؤتمر وشركاؤها تمويلاً قدره 1.7 مليار دولار؛ لتعزيز أهداف العمل المناخي والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعية بما فيها الغابات.

وظهر في COP29 بمدينة باكو عاصمة أذربيجان عام 2024، اهتمامًا واضحًا بالغابات، وأُثيرت نقاشات حول تمويل الغابات، كما ظهر الـ Forest Pavilion، ليكون منصة للنقاشات حول الغابات في أثناء فعاليات مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وخرج بيان بعنوان: "من باكو إلى بيليم: الغابات للمناخ، الإنسان والكوكب"، بهدف التركيز على حماية الغابات. إضافة إلى ذلك، ظهر الحديث حول "خريطة بيليم".

غياب خريطة طريق في COP30


وفي بيليم بالبرازيل نهاية عام 2025، كان من المنتظر أن تخرج خريطة طريق حاسمة خلال COP30؛ باعتباره "مؤتمر الأطراف في الأمازون"؛ فانطلاق المؤتمر في الأمازون يتضمن رسالة رمزية بأنّ الغابات يجب أن تكون في أولويات مخرجات المؤتمر و، عملت رئاسة المؤتمر على تعزيز "صندوق الغابات الإستوائية إلى الأبد" (TFFF).

وخلال المحادثات التي انعقدت في بيليم، توجهت زمام المفاوضات نحو الاتفاق على خريطة طريق لإنهاء إزالة الغابات، على الرغم من أنّه في افتتاح قمة القادة قبل انطلاق COP30، أشار رئيس البرازيل "لولا دا سيلفا" إلى وضع خرائط طريق "لعكس مسار إزالة الغابات، والتغلب على الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بطريقة عادلة ومخططة".

بحلول الأسبوع الثاني من مفاوضات COP30، كانت هناك نحو 45 دولة تؤيد إطلاق خريطة طريق لمكافحة إزالة الغابات، من بينهم: البرازيل والمكسيك وكولومبيا والاتحاد الأوروبي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحلول يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر ارتفع هذا العدد إلى نحو 92 دولة. مع ذلك، لم يتضمن النص النهائي أي إشارة إلى خريطة الطريق لمكافحة إزالة الغابات أو لوقف الوقود الأحفوري. لكن، في الجلسة العامة الختامية، قال "أندريه كوريا دو لاغو"، رئيس COP30 أنّ الرئاسة البرازيلية ستعمل على وضع خريطتي طريق لوقف إزالة الغابات والوقود الأحفوري، لعرضهما في COP31 في تركيا.

لماذا؟
هناك العديد من الأسباب في الكواليس التي عرقلت اعتماد خريطة طريق لمكافحة إزالة الغابات خلال محادثات بيليم، منها:

 تضارب مصالح


على الرغم من تأييد أكثر من 90 دولة لإطلاق خريطة طريق لمكافحة إزالة الغابات، إلا أنّ هناك بعض الدول التي أبدت تحفظها، بسبب تضارب المصالح؛ خاصة مع اقتران خريطة طريق الوقود الأحفوري مع خريطة طريق إزالة الغابات. ومن المحتمل أيضًا أن يحدث تضارب داخل نفس الدولة التي توقع على خريطة طريق لمكافحة إزالة الغابات؛ فعلى سبيل المثال، لدينا دولة تضم مساحة شاسعة من الغابات المطيرة، وداخل الدولة، هناك وزارة البيئة التي تطالب بالحفاظ على الغابات ومكافحة إزالتها، في حين وزارة الزراعة داخل نفس الدولة، ترى أنّ الالتزام بقرار كهذا قد يؤثر على قطاع الزراعة، ومن هنا ينشأ التضارب.

 ملف الغابات معقد  

من الإيجابي مكافحة إزالة الغابات، لكن بالنظر إلى بعض التفاصيل، نجد أنّ ملف الغابات تحديدًا معقد؛ إذ أنّ إزالة الغابات مرتبطة بعوامل عديدة ومتداخلة؛ فمن ضمن أسباب إزالتها اعتماد بعض الدول على أخشاب أشجار الغابات كمورد اقتصادي، وكذلك على بعض النباتات في صناعة الأدوية والمواد الغذائية، إضافة إلى التوسع الزراعي وعمليات التعدين، وغيرهم من الأسباب الأخرى. بل إنّ هناك بعض الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الموارد الحرجية.

غياب التمويل


رأت بعض الدول أنّ الالتزام بخريطة طريق كهذه قد تصبح إلزامية، ما يُعرض بعض الجهات للدعاوي القانونية مستقبلًا، إضافة إلى غياب التمويل المستدام اللازم لحماية الغابات وتوفير البدائل الاقتصادية للسكان المحليين الذين يعتمدون عليها.

يعلق "هشام عيسى"، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، قائلاً لـ"العين الإخبارية" إنّ مخرجات المؤتمر فيما يتعلق بمكافحة إزالة الغابات "مجرد مبادرات طوعية، غير إلزامية، ولا توفر التمويل اللازم"، ويتابع في شرح معضلة التمويل موضحاً أنه "على الرغم من إطلاق صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد، إلا أنّه قد أُطلق بالفعل من قبل صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، لكن التمويل القادم من تلك الصناديق ما زال لا يرقى للطموحات المرجوة". ويتابع: "يمكن اعتبار الأمر مجرد حبر على ورق طالما لم تتوفر آلية تمويلية طويلة الأجل".

كافحة إزالة الغابات بالحفاظ على الغابات طريق إلزامية لإزالة الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

بطولة كأس امم افريقيا

تحقيق مغربي بسبب تذاكر بطولة أمم إفريقيا

المنتخب الكاميروني

الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

بيراميدز

معسكر خارجي لبيراميدز خلال فترة التوقف

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد