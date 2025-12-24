احذر من أجهزة التدفئة.. تعرف على تأثيراتها السلبية على صحة طفلك

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يحرص كثير من الآباء على استخدام أجهزة التدفئة المنزلية لتوفير الدفء لأطفالهم، خاصة الرضع الذين يكونون أكثر عرضة للتأثر بالبرد، ورغم أهمية هذه الأجهزة في حماية الأطفال من انخفاض الحرارة، فإن الأطباء وخبراء صحة الطفل يحذرون من مخاطر صحية قد تنتج عن سوء استخدامها داخل المنازل، مؤكدين أن الالتزام بقواعد السلامة والاعتدال في التدفئة يمثل ضرورة للحفاظ على صحة الرضع خلال فصل الشتاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

جفاف الهواء وتأثيره على بشرة الرضع

جفاف الهواء من أكثر المشكلات شيوعًا المرتبطة باستخدام أجهزة التدفئة، إذ يؤدي تشغيلها إلى تقليل نسبة الرطوبة داخل الغرف، ما ينعكس بشكل مباشر على بشرة الرضع الحساسة، فيتسبب في الجفاف والحكة وظهور الطفح الجلدي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم أمراض جلدية مثل الإكزيما، ويؤكد أطباء الجلدية أن بشرة الرضيع أرق من بشرة البالغين، ما يجعلها تفقد الرطوبة بسرعة وتتأثر بالهواء الجاف بشكل أوضح.

تأثيرات سلبية على الجهاز التنفسي

لا تقتصر آثار الهواء الجاف على الجلد فقط، بل تمتد إلى الجهاز التنفسي للرضع، حيث قد يؤدي إلى تهيج الأنف والحلق، وانسداد الممرات الأنفية، وزيادة نوبات السعال، وهو ما يؤثر سلبًا على راحة الطفل ونومه، كما يزيد من احتمالية إصابته بنزلات البرد المتكررة، ويشير أطباء الأطفال إلى أن كثيرًا من الآباء يخلطون بين هذه الأعراض وأمراض الشتاء الموسمية، دون الانتباه إلى أن بيئة المنزل قد تكون السبب الرئيسي.

مخاطر ارتفاع درجة الحرارة

يحذر الخبراء من الإفراط في استخدام أجهزة التدفئة ورفع درجة حرارة الغرفة بصورة مبالغ فيها، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعرّق الرضيع بشكل شديد وتهيّج بشرته، فضلًا عن زيادة خطر الجفاف وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل الغرفة أمر ضروري، ويفضل أن تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية لضمان سلامة الطفل وراحته.

أخطار إضافية لسوء استخدام أجهزة التدفئة

في بعض الحالات، قد يتسبب الاستخدام غير الآمن لأجهزة التدفئة في مخاطر أكثر خطورة، مثل نقص الأكسجين داخل الغرفة نتيجة ضعف التهوية، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس لدى الرضع، إضافة إلى خطر الحروق الناتج عن ملامسة الأسطح الساخنة للمدفأة، خاصة في ظل حركة الأطفال وعدم قدرتهم على إدراك مصادر الخطر.

إرشادات لشتاء آمن للرضع

يوصي الأطباء باتباع عدد من الإرشادات الوقائية للحد من مخاطر التدفئة المنزلية، من أبرزها عدم ترك جهاز التدفئة يعمل طوال الليل، والحرص على تهوية الغرفة بشكل جيد، واستخدام أجهزة ترطيب الهواء أو وضع وعاء ماء لزيادة نسبة الرطوبة، كما ينصح بتجنب إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو تغطيته بشكل مبالغ فيه، مع مراقبة درجة حرارة جسمه من خلال لمس الرقبة للتأكد من عدم التعرّق.

التوازن أساس الحفاظ على صحة الطفل

يؤكد المختصون أن التدفئة خلال فصل الشتاء ضرورة لا غنى عنها، إلا أن استخدامها بشكل متوازن وواعٍ هو العامل الأهم للحفاظ على صحة الرضع، فالقليل من الدفء المصحوب برطوبة مناسبة وتهوية جيدة يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا في حماية الأطفال من مشكلات صحية متعددة ويمنحهم شتاءً أكثر أمانًا.