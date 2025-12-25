دعاء شهر رجب لحفظ الأهل والأحباب.. أحد الأشهر الحرم

دعاء شهر رجب لحفظ الأهل حرص الدين الإسلامي على وضع أدعية تخص أغلب الأمور الحياتية و اليومية للمسلم، وقدم الفقهاء عددا من الأدعية بها يحصن المسلم نفسه وأهل بيته وأولاده يستحب لكل مسلم أن يستغل هذه الأدعية في الأيام والشهور المباركة مثل شهر رجب خاصة وأنه واحدا من الأشهر الحرم.

وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية الأذكار يوميا في شهر رجب وغيره من الشهور الأخرى، ونصح العلماء أيضا كل مسلم أن يحرص على أذكار الصباح والمساء والأدعية على أن تكون عادة يومية تعينه وتحصنه، وبها يحصل على الثواب الجزيل ويستحب الإكثار من دعاء شهر رجب لحفظ الأهل ولم يرد في الشرع الشريف نص معين لحفظ الأهل من كل شر لكن قدم الفقهاء الكثير من الأدعية التي تعين على حفظ الأهل .

ومما ذكر في دعاء حفظ الأهل اللهم أبعدني وأهلي عن كل ما يعصيك وقرب لنا كل ما يطيعك يا أرحم الراحمين.

دعاء شهر رجب لحفظ الأهل والأحباب

- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعلنا دائماً نفكر في الآخرة وكيف سنكون حين نواجهك، اللهم لا تعذبنا وأنت تعلم بما في خاطرنا، اللهم أعنا دائماً على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك يا ربنا حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

-اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة.

- رب يا خالق الخلق وخالق كل شيء ، انا أحدا من عبادك استودعك نفسى وأهلي ، وانا على ثقه ويقين بانك خير حافظ.

-اللهم انى اسألك ان تحفظني انا وأهلي من الفتن ما بطن منها وما ظهر، رب نقنا من الخطايا ومن الذنوب واحفظنا من وساوس الشيطان ونجنا من كل شر فأنت خير السند يا الله.

-اسألك يا الله بعدد اسمائك الحسنى ، واسألك باسمك الأعظم واسألك بقدرتك وغفرانك لعبادك ان تغفر لي ولأهلي تحفظنا من الشرور وتبعدنا عن المعاصي والذنوب.

-تحصنت بربى خالق كل شيء واعتصمت به وتوكلت عليه وفوضت امرى اليه ان يدفع عنى شرور الدنيا ومصائبها من غير حول منى ولا قوة فالله حسبي ووكيلي وبيده كل شيء.

-اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار .

دعاء حفظ الأهل والأحباب في رجب

دعاء حفظ الأهل والأحباب في رجب، تعد العائلة أو الأسرة هي لبنة المجتمع التي بها ينصلح حاله، لذا حرص الشرع الشريف على كل رب أسرة أن يبث فيها القيم والأخلاق وتعليمهم أصول الدين، وتحفيظ أبناءه القرآن الكريم قال في الحديث الشريف كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته، ووردت أدعية كثيرة لحفظ الأهل على لسنا الفقهاء منها يقول المسلم يارب إن عائلتي هي من أجمل هداياك، ومن أغلى ما رزقتني، فاحفظهم لي وأسعدهم، اللَّهم ياربي ورب كل شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنن عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلًا منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء حفظ الأهل والأحباب في رجب اللهمَّ اجعل أهلي من الذين يعيشون عيشًا سعيدًا، واجعل هذه الدنيا جنة لهم، وارزقهم في الآخرة دخول أعلى الجنان برحمتك وفضلك يا منان.

-اللهمَّ إنَّ أهلي هم سعادتي في هذه الدنيا، فأسعدهم في دنياهم وآخرتهم يالله، اللهم كما أنعمت علي بوجودهم أنعم علي برؤيتهم سعداء.

-اللهمَّ اجعلنا ممَّن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته. يا رب إنَّ عائلتي هي من أجمل هداياك، ومن أغلى م ارزقتني، فاحفظهم لي وأسعدهم. اللَّهمَّ يا ربي وربِّ كلِّ شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنَّ عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي. اللهمَّ حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

- اللَّهم يا ربي ورب كل شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنن عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

- اللهم ارحم أهلى وأحبتى فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

-رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، وأن أعمل صالحاً ترضاه،

وأصلح لي في ذريتي يا أرحم الراحمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا.

دعاء لحفظ العائلة من الحسد

دعاء لحفظ العائلة من الحسد، وردت الكثير من الأدعية التي من شأن كل مسلم أن يدعوا الله بها لحفظه نفسه وأهل بيته من الحسد والعين، والعين حق ، وورد في الحديث الشريف العينُ حقٌّ تُدخِلُ الجملَ القِدرَ والرَّجلَ القبرَ وحتى يريح المسلم نفسه عليه بأذكار الصباح والمساء وادعية الوقاية من الحسد.

-أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين “لامة” ويقول “إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق”. وقارة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا صباحا وثلاثا مساء.

- اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

-اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك

بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز، وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار. وقدس الأقداس الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه، لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.

اللهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم اسمك، وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل. كذلك اللهم لا تكل امرنا لمن لا يحفظها، ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك. اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين.

بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ . كذلك بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي. وأيضاً بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.