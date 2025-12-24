مدفعش فلوس العلاج.. تفاصيل ادعاء شخص برفض إحدى المستشفيات تسليمه جثمان شقيقته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص برفض إحدى المستشفيات تسليمه جثمان شقيقته بالقاهرة.

تفاصيل منع شخص من إستلام جثمان شقيقته من داخل مستشفى بالقاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من ("مشرف أمن ، أخصائى تمريض" بالمستشفى المشار إليها) بتضررهما من قيام القائم على النشر (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) بالتعدى عليهما بالسب وتصويره المقطع المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بالمستشفى لعدم سداده مصاريف علاج شقيقته المتوفاة بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.