مجلس جامعة المنصورة يعتمد إرساء مزايدة الانتفاع بفندق الجامعة ضمن خطة تطوير الأصول

اعتمد مجلس جامعة المنصورة في جلسته رقم (631) لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، إجراءات إرساء المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع بفندق الجامعة لصالح مجموعة فنادق «جاز»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية الخدمية للجامعة وتعزيز كفاءة الفندق بما يتوافق مع المعايير العالمية في تقديم الخدمات الفندقية.

ويأتي اعتماد المجلس في إطار رؤية جامعة المنصورة لتعظيم الاستفادة من أصولها وممتلكاتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمستفيدين، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام يسهم في دعم الموارد الذاتية للجامعة، بما يعزز قدرة المؤسسة التعليمية على الاستثمار الأمثل لمرافقها.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والخدمية بالجامعة، ويعكس حرص القيادة الجامعية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، بما يواكب مكانة جامعة المنصورة كمؤسسة تعليمية رائدة وبيئة متطورة للخدمات الأكاديمية والخدمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير الفندق سيدعم إنشاء بيئة متكاملة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الأكاديمية، ويتيح فرصًا للنهوض بالخدمات الفندقية في محافظة الدقهلية على أسس احترافية، بما يسهم في تعزيز سمعة الجامعة محليًا ودوليًا، ويمثل نموذجًا فعالا لخدمة المجتمع وإدارة الموارد بشكل مستدام ومتطور.