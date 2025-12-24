إصلاح هبوط أرضى بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة .. صور

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في معالجة هبوط أرضي بحي شرق، بشارع 15 مايو.

وقال اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق، إنه تم على الفور تكليف الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ والتدخل السريع بالمعالجة وردم الهبوط، وذلك تماشيًا مع تعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى والتأهب لجميع الأجهزة الخدمية وغرف العمليات والأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بحي شرق تلقت بلاغًا بوجود هبوط أرضي بشارع 15 مايو، وبالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وتمت معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، والتعامل الفوري بردم الهبوط لسد جميع الفراغات، وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، وتيسير الحركة المرورية بالطريق، والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.