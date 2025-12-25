شاهد.. نيسان صني 2027 الجيل الجديد| اعرف مواصفاتها

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان صني موديل 2027، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

مواصفات نيسان صني موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان صني موديل 2027 العددي من المميزات من ضمنها، خط جانبي، وزجاج جانبي جديد ، واستعارت صني ملامح أكثر حداثة مستوحاة من مورانو، وبها مصابيح LED مقسومة تتصل ببعضها عبر شريط أسود لامع، وبها شبك أمامي أنحف بكثير يرافقه مدخل هواء سفلي أطول وأكثر حضور، وبها غطاء محرك ورفارف أمامية لم يمسها تعديل كبير في محاولة للحفاظ على التوازن بين الجديد والمألوف.

وفي الخلف تظهر نيسان صني موديل 2027 بها، مصابيح خلفية بتوقيع أكثر حدة، وباب صندوق معدل قليلاً مع كتابة الاسم الأمريكي للسيارة Versa بحروف كبيرة، وبها مكان لوحة الأرقام انتقل إلى موضع أدنى داخل الصداد الخلفي بعد إعادة تصميمه بشكل خفيف، وبها عجلات معدنية حصلت على تصميم جديد يمنح السيارة شخصية أكثر حيوية.

ويوجد بـ سيارة نيسان صني موديل 2027 ، شاشة عدادات رقمية محسنة، ونظام ترفيه محدث، وبها تقنيات مساعدة قيادة أكثر تطوراً.

محرك نيسان صني موديل 2027

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ومتصل بها ناقل حركة سي في تي أوتوماتيك.

وجدير بالذكر ان إنتاج الجيل الجديد سينتقل إلى مصنع نيسان في أجواسكالينتس بالمكسيك، كما أن صني الجديدة ستركز على أسواق تعتمد بشكل كبير على السيدان الاقتصادية، وما تزال هذه الفئة تحظى بطلب ثابت، وهو ما يفسر هذا الاستثمار المدروس في تحديث سيارة تعد من أعمدة نيسان في هذه الشريحة.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ نيسان يبدأ من عام 1911 مع شركة "كوايشينشا" التي أسسها ماسوجيرو هاشيموتو، والتي أنتجت أول سيارة يابانية "DAT" عام 1914، ثم تطورت لتصبح جزء من "جيدوشا سيزو" و"داتسون" .

وأُعيد تسمية القسم ليصبح Nissan Motor Co. Ltd في عام 1934، لتؤسس نيسان نفسها كشركة سيارات يابانية رائدة وتتوسع عالميًا، وتشتهر بسيارات عملية وموثوقة مثل سيارات داتسون في السبعينيات وشعارها المميز المستوحى من الشمس .