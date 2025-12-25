حنان يوسف بثلاث وجوه في مسلسلات بسباق رمضان 2026 أبرزها درش مع مصطفى شعبان

تعاقدت الفنانة حنان يوسف مؤخرًا على المشاركة في مسلسل «درش» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026.



وتجسد حنان يوسف خلال أحداث المسلسل دور أم إسكندرانية تبحث عن ابنها، بينما يقدم مصطفى شعبان شخصية رجل يفقد الذاكرة ويبدأ رحلة شاقة للبحث عن ذاته وكشف ماضيه.



المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف محمود حجاج، ويتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، محمد علي رزق، عايدة رياض، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطاله.



وفي سياق آخر، بدأت حنان يوسف تصوير مسلسل «فخر الدلتا»، وهو أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، ويشاركه البطولة أشرف عبدالباقي وتارا عبود، والمقرر عرضه أيضًا في سباق رمضان 2026.



وتجسد حنان يوسف في العمل شخصية والدة أحمد رمزي.

المسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج هادي بسيوني، وإنتاج وايت فيلمز للمنتج مصطفى العوضي، ويشارك في بطولته انتصار، محمد محمود، أحمد عصام السيد.



كما أعلنت الفنانة حنان يوسف انضمامها إلى مسلسل «أب ولكن»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، وهو من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل.



وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية، ويتناول حكايات إنسانية في إطار مشوق، ويواصل فريق العمل حاليًا التصوير استعدادًا لعرضه.



وبذلك تشهد حنان يوسف حضورًا قويًا ومتنوعًا في موسم رمضان 2026 من خلال ثلاث تجارب درامية مختلفة.