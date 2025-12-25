قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صرخت دفاعا عن جسدها فكتم صوتها للأبد.. تفاصيل مثيرة في مقـ.ـتل شهد ابنة الصف

الطفلة شهد
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية عن تفاصيل مثيرة في مقتل الطفلة شهد ابنة نجوع العرب على يد قريب والدتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم ابن عمة والدة الطفلة المجني عليها وأنه شاهدها عقب خروجها من الحضانة متجهة إلى منزلها فاستدرجها لمنطقة نائية وما ان انفرد بها تحول لذئب بشري وحاول تجريد الطفلة شهد من ملابسها وهتك عرضها الا ان صرخات الصغيرة التي تعالت زرعت الخوف في قلب المتهم الذي خشي من الفضيحة فقرر كتم صرخاتها للأبد حتى لا تفشي بهويته فيما بعد.

أطبق المتهم بيديه على رقبة الصغيرة حتى أزهق روحها وسكن جسدها بين يديه ولعدم كشف أمره قام المتهم بدفن جثة الطفلة وعاد لمنزله يبحث مع اسرتها عنها بعد اختفاءها.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في حل لغز العثور على جثة الطفلة شهد من قرية نجوع العرب بمركز الصف جنوب الجيزة بعد اختفائها 4 أيام، وتمكنت من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية من خلال مركز شرطة الصف بلاغًا باختفاء طفلة من نجوع العرب تدعى شهد فرج 4 سنوات، وبعد أربعة أيام تم العثور على جثتها، على الفور، تم إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وشكل العميد محمد الصغير، مدير المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، مفتش المباحث، للتحقيق في الحادث وجمع المعلومات عن آخر تحركات الطفلة.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وهو شاب تربطه بأسرة المجني عليها صلة قرابة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه واقتياده إلي ديوان المركز، لمناقشته حول ملابسات ودوافع ارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

