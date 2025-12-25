قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
منصور ابوالعلمين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء و الاستعداد للموجة 28 من التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للمفات المطلوب إدراجها على منظومة التقنين قبل إرسالها لإدارة المساحة العسكرية، وتوجيه إنذارات للمتقاعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء يتم بعدها قطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد حصر وإدراج جميع المخالفات وحالات التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة 28، والتي يبدأ تنفيذها اعتباراً من 10 يناير المقبل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

