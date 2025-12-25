محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء و الاستعداد للموجة 28 من التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للمفات المطلوب إدراجها على منظومة التقنين قبل إرسالها لإدارة المساحة العسكرية، وتوجيه إنذارات للمتقاعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء يتم بعدها قطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد حصر وإدراج جميع المخالفات وحالات التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة 28، والتي يبدأ تنفيذها اعتباراً من 10 يناير المقبل.