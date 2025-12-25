عندك مخالفات فى عداد الكهرباء.. حيلة جديدة للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم نظير التغاضى عن إثبات مخالفات موجودة بعدادات الكهرباء طرفهم بأسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (شخصين – مقيمان بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بتضررهما من شخصين.. لقيامهما بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير التغاضى عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء طرفهما بأسلوب إنتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما (عاطلان- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) وتبين قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة عقب إيهامهم بقدرتهم على التغاضى عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.