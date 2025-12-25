قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
حوادث

عندك مخالفات فى عداد الكهرباء.. حيلة جديدة للنصب على المواطنين

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم نظير التغاضى عن إثبات مخالفات موجودة بعدادات الكهرباء طرفهم بأسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (شخصين – مقيمان بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بتضررهما من شخصين.. لقيامهما بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير التغاضى عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء طرفهما بأسلوب إنتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما (عاطلان- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) وتبين قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة عقب إيهامهم بقدرتهم على التغاضى عن إثبات مخالفات بعدادات الكهرباء.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

النصب النصب والإحتيال جرائم الأموال العامة

