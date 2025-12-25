محافظ الوادي الجديد يلتقي المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، السيد براكاش شاودري مستشار الثقافي لسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على هامش مشاركته بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وقدّم المحافظ خلال اللقاء عرضًا تطرق فيه إلى المقومات التنموية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، و آليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي و تطوير الخدمات الحكومية، معربًا عن تقديره للمشاركة المتميزة للفرقة الفنية الهندية خلال الملتقى.

و في ختام اللقاء أهدى الزملوط درع المحافظة للمستشار الثقافي؛ تقديرًا للزيارة الكريمة والمساهمة الفاعلة في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.