متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي

منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، السيد براكاش شاودري مستشار الثقافي لسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على هامش مشاركته بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وقدّم المحافظ خلال اللقاء عرضًا تطرق فيه إلى المقومات التنموية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، و آليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي و تطوير الخدمات الحكومية، معربًا عن تقديره للمشاركة المتميزة للفرقة الفنية الهندية خلال الملتقى.

و في ختام اللقاء أهدى الزملوط درع المحافظة للمستشار الثقافي؛ تقديرًا للزيارة الكريمة والمساهمة الفاعلة في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

مزايدة علنية في العاشر من رمضان لبيع الأشجار الخشبية

زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول

البترول: زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني

وحيد عتيق

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

